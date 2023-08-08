台啤漲價了！量販、超商8月起調漲5元　菸品貴5至10元

▲ 台啤22年來首漲價，零售價一口氣漲5元。（圖／翻攝自facebook.com／beer.taiwan）

文／中央社

由於國際原物料上漲，台酒繼自6月起，調漲金牌、經典台灣啤酒與18天生啤的桶裝、瓶裝批發價，今（8）天再宣布，8月1日起啟動量販、超商、傳統超市通路的啤酒系列商品，漲幅5元；菸品則調漲5至10元。

進口外商啤酒去年啟動一波漲價，台酒6月基於國際原物料價格高漲，加上身為國營事業，每年需繳庫約新台幣60億元，仍須具備一定的獲利能力，決定對凍漲20多年的台啤啟動價格調整措施。

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民眾在熱炒店常見的台啤系列產品，包含金牌、經典、18天，6月1日起批發價格調漲，對大型批發商漲幅落在1%至2%、小型批發商為3%至7%。換算下來，桶裝平均1公升上漲約10元，瓶裝1箱平均漲36至60元。

針對量販、超商、傳統超市通路的啤酒系列商品，台酒今天指出，8月1日啟動漲價，漲幅5元。菸品方面，部分漲5元、部分10元。

台酒強調，價格調漲幅度僅在原物料漲幅之內，也就是說，台酒並無因為調價「賺更多」。

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