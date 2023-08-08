買車拿「30萬硬幣」付錢！網友批評根本奧客　店家護航揭隱藏服務

▲10名員工總動員數錢。（圖／翻攝自TikTok）



圖文／CTWANT

「有錢者摳門」有時真的不是刻板印象，泰國烏汶府一名客人砸30萬泰銖（約新台幣27.2萬）買新車，卻用硬幣支付讓車行所有員工慢慢數錢。影片曝光引發網友質疑奧客，沒想到，店家不僅替顧客說話，還曝光自家的隱藏服務。

有車行職員拍攝當時數錢畫面並Po到TikTok，可見所有10名員工圍著一張小桌慢慢數錢，且他們身後還有一袋又一袋裝著硬幣的白色塑膠袋，數量之多讓人看了想舉雙手投降，而員工也在影片配上Toyota、提新車等標籤。

原來，該名客人去車行買車不用匯款或貸款支付，而是從家裡帶來30萬泰銖硬幣，由於數量多得嚇人，車行只好叫所有員工一起幫忙數錢，並把數好的硬幣分批放進袋子內。

對於網友們「這根本是奧客」質疑，上傳者解釋由於「去銀行兌換要支付點算費，所以對來取車的客戶提供免費幫忙」，更指數30萬泰銖只是小兒科，之前還數過60萬泰銖（約新台幣54.5萬）硬幣，同樣也是免費幫數。

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