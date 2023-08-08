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擔憂安全漏洞　路透：印度下令軍用無人機「禁止使用」中國零件

▲▼MQ-9無人機。（圖／U.S. Air Force）

▲外媒報導，印度政府禁止將中國零件用於軍用無人機。圖為美國MQ-9死神無人偵察機。（圖／U.S. Air Force）

記者張寧倢／編譯

印度傳出最近幾個月開始禁止軍用無人機廠商使用中國製造的零件。路透社採訪4名印度國防工業官員並查閱相關文件後獨家報導指出，印度安全部門領導層擔心，使用中國製造的無人機通訊、鏡頭、無線電傳輸與操作軟體等零件系統，可能存在安全漏洞，影響印度的情報蒐集工作。

根據路透社報導，印度與中國兩個擁核的鄰國處於緊張關係，同時印度政府正在推動軍事現代化，規劃擴大使用四軸無人飛行器、長航時系統與其他自主平台系統。然而，受訪的4名印度國防與工業官員表示，印度安全部門領導層擔心情報蒐集工作會受到中國製造的無人機零件與系統影響。

路透社表示，其中3名官員以及其餘6名政府與業界人士中的一部分人要求匿名。印度自2020年以來對偵察無人機進行分階段的進口限制，並且透過軍事招標實施管制。

路透社看到的會議摘要文件顯示，今年2月與3月印度舉行了2次會議討論招標事宜，印度軍方官員告訴潛在投標人，「出於安全原因，不會接受來自與印度有陸地交界的國家的設備或零件。」一份招標文件則稱，這類子系統存在「安全漏洞」，會洩漏關鍵的軍事數據，要求供應商披露零件的生產來源。

▲▼美國空軍MQ-9死神無人偵察機（Reaper）、MQ-9無人機。（圖／路透）

▲印度官員坦承，禁止使用所謂有陸地邊界的鄰國零件，其實指的就是中國。圖為美軍MQ-9無人機。（圖／路透）

一名印度高級國防官員告訴路透社，所謂「鄰國」只是稱呼中國的委婉說法。中國商務部上周宣布針對部分無人機與無人機相關設備實施出口管制，但並未回應有關印度措施的問題。印度國防部也未回應路透社的求證提問。此前，美國國會在2019年就已禁止美國軍方購買或使用中國製造的無人機與零件。

報導指出，印度總理莫迪一直在尋求強化印度無人機的能力，2023到2024年用於軍事現代化的預算為1.6兆印度盧比（約新台幣6148億元），其中75%用於國內工業。但政府與業界專家表示，禁止使用中國零件迫使製造商從其他地方採購，大幅提高了印度製造軍用無人機的成本。

▲▼美國空軍MQ-9死神無人偵察機（Reaper）、MQ-9無人機。（圖／路透）

▲印度當局擔心，軍方無人機若使用中國製造的通訊、鏡頭、無線電傳輸與操作軟體等子系統，可能有安全疑慮。（示意圖／路透）

總部位於邦加羅爾的印度軍方小型無人機供應商NewSpace Research and Technologies創辦人Sameer Joshi說，全球無人機供應鏈中有70%的產品都是中國製，「所以如果我找一個波蘭人談生意，他仍然有來自中國的零件。」他補充，有些製造商照樣在從中國進口材料，但會貼上白標，將成本控制在範圍內。

另外，由於缺乏製造特定類型無人機的技術，印度在零件與整體系統上都相當仰賴外國製造商。印度國營的航空發展機構（ADE）主管Y. Dilip說，由政府出資的中高空長航時國產無人機系統平台「Tapas」研發計畫被延遲至少5年，主要是因為印度國內生產的引擎與國際型號都無法達到在3萬英尺高空作戰，並在空中停留24小時的軍方目標要求。

另外兩項隱形無人機和高空長航時系統平台的計畫，也還需要數年時間研發。為了填補這些空白，印度6月時曾宣布，將以超過30億美元（約新台幣954億元）的價格，向美國購買31架MQ-9「死神」無人偵察機。

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