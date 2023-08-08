龍捲風、冰雹警報！華府辦公室提早關門　逾萬航班受影響

▲美國華盛頓特區路樹因強風斷裂倒塌。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美東地區7日有近3000萬人面臨龍捲風、破壞性強風和冰雹威脅，超過1萬架航班停飛或延後飛行、94萬用戶無電可用。華府地區政府機關也宣布提早關門，所有政府官員須在當地時間下午3時前下班。

綜合路透社、NBC報導，美國國家氣象局（NWS）指出，從阿拉巴馬州（Alabama）到紐約州西部，有超過2950萬人收到龍捲風警報，部分地區可能出現每小時風速120.7公里的強風，且降下比高爾夫球還大的冰雹。

美國電力通報網站（PowerOutage.US）資料顯示，受惡劣天氣影響，美國東部地區超過94萬用戶無電可用。另外，華府地區的圖書館、博物館及其他公家機關也宣布提前關閉，美國人事管理局（Office of Personnel Management）要求所有聯邦雇員在下午3點前下班。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，「正盡可能改變飛機航線以避免風暴，」並下令紐約、華府、費城（Philadelphia）、亞特蘭大（Atlanta）、巴爾的摩（Baltimore）等機場航班暫時停飛。據航班追蹤網站FlightAware，超過2600架航班被迫取消，另有7700架航班延誤飛行。

所幸隨著警報於美東當地晚間9時結束，華府等地區皆未遭遇任何龍捲風侵襲，不過仍有樹木、車輛因狂風暴雨倒塌、毀損的狀況。