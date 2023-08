龍捲風、冰雹警報！華府辦公室提早關門　逾萬航班受影響

▲美國華盛頓特區路樹因強風斷裂倒塌。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

美東地區7日有近3000萬人面臨龍捲風、破壞性強風和冰雹威脅,超過1萬架航班停飛或延後飛行、94萬用戶無電可用。華府地區政府機關也宣布提早關門,所有政府官員須在當地時間下午3時前下班。

綜合路透社、NBC報導,美國國家氣象局(NWS)指出,從阿拉巴馬州(Alabama)到紐約州西部,有超過2950萬人收到龍捲風警報,部分地區可能出現每小時風速120.7公里的強風,且降下比高爾夫球還大的冰雹。

Maryland- Powerful #storms brought down live power lines and utility poles.



A Tornado alert has been issued for parts of Delaware, #Maryland, #NewJersey, #NewYork, and #Pennsylvania.#Tornado #TornadoWarning #Storm pic.twitter.com/e1Kt3UcTEA