斡旋尼日政變　美代理副國務卿要求「會見遭軟禁總統」被拒

▲尼日軍方領袖及其支持者6日參加首都尼阿美的一場集會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國試圖斡旋尼日政變，代理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）7日飛往首都尼阿美（Niamey）與軍政府談判，要求會見被軟禁總統貝佐姆（Mohamed Bazoum），但是遭到拒絕。她形容，這段2小時的對話「坦白卻艱難」，軍政府再度拒絕恢復民主的國際呼籲。

7月26日，尼日總統貝佐姆遭到軟禁，軍方隨後宣布政變，總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）2天後自封國家元首。軍政府武力奪權招致國際抨擊，但他們始終態度強硬，甚至無視西非經濟共同體（ECOWAS）的最後通牒，6日宣布關閉領空。如今，ECOWAS預計10日召開會議，可能執行軍事干預。

▲盧嵐要求會見被軟禁總統遭拒絕。（圖／達志影像／美聯社）



衛報、法廣等外媒報導，盧嵐在會談結束後表示，她除了要求與貝佐姆見面，也要求會見新政府軍事參謀長巴爾穆（Moussa Salaou Barmou）等官員，但都沒有獲得批准。

盧嵐警告，若尼日軍政府仿效政變鄰國馬利，也就是招募俄羅斯傭兵集團瓦格納，或者遲遲不讓貝佐姆復職，尼美關係將受到影響。儘管目前叛變官員不接受回歸文官統治的呼籲，「我希望他們將把外交大門保持開放…我們拭目以待」。

尼日政變已經是中西非國家3年以來第7場政變，但仍撼動世上最貧窮地區之一的薩赫勒地區（Sahel）。考慮到尼日豐富的鈾及原油資源，該國對於美中俄及歐盟都有重要意義。貝佐姆2021年透過民主選舉獲得政權，在美國及法國支持下打擊伊斯蘭極端份子，成為西方對抗當地恐怖主義的關鍵盟友。