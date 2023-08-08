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半夜被搶劫！87歲嬤一聽歹徒「餓壞了」　秒掏零食霸氣餵食

▲▼美國緬因州87歲阿嬤瑪喬莉（Marjorie Perkins）擊退歹徒。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑪喬莉擊退劫匪後，還拿出零食給對方果腹。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國緬因州87歲婦人瑪喬莉（Marjorie Perkins）被歹徒闖入家中，她不僅勇敢擊退劫匪，聽見那位年輕人直呼「餓壞了」，還慷慨提供零食，讓對方得以果腹。

美聯社報導，瑪喬莉獨居在布倫瑞克鎮（Brunswick）一間房屋裡，7月26日凌晨2時左右，她突然從睡夢中醒來，竟看見床邊站了一名年輕人，還出言威脅要持刀傷人，「我對自己說，如果他要砍我，那我就要踢人了！」

瑪喬莉立刻穿上鞋子，把一張椅子拉到2人中間當成掩護，但「他一直揍我又推我」，臉頰和額頭因此瘀傷。兩人搏鬥一陣子後，歹徒似乎累了，轉身往廚房走去，並且坦言自己「已經好一陣子沒東西吃」、「餓壞了」。她聽了實在不忍心，於是拿出一盒花生醬、一盒蜂蜜餅乾、兩瓶乳清蛋白及兩顆橘子，叫對方全都收下。

儘管如此，瑪喬莉仍撥打911報案，只不過警方抵達之前，劫匪就已經離開，留下一把刀、T恤及鞋子。她事後受訪時稱，自己在這棟房子裡住了42年，即使歷經搶劫驚魂，還是覺得待在家裡非常安全，同時希望嫌犯及時獲得幫助。

不過，瑪喬莉也認為，過去幾年犯罪日益猖獗，罪犯們好像都不怕坐牢，「我認為我們的法律失敗了，人們再也不害怕任何事物，他們覺得可以為所欲為。」

警方接獲通報後，很快就在幾個街區外抓到嫌犯。此人尚未成年，因此身分不得公布，但被指控入室盜竊、刑事威脅、襲擊與未成年飲酒等罪名，目前被關押在當地少年觀護所。

 
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