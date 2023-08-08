烏防空系統太強！　英情報：俄每天派百架戰機「卻難飛出占領區」

▲英國情報認為，俄羅斯每天派出100架次的戰鬥機，但幾乎都被烏克蘭防空系統阻擋在外。圖為蘇聯時期由米高揚設計局研發的米格-29戰鬥機。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國國防部公布的烏俄戰爭情報更新中提到，俄羅斯空軍持續與烏克蘭的防空系統對抗，然而，俄國每天派出100架次的戰術戰鬥機，但由於烏克蘭防空系統的強大威脅，這些飛機幾乎無法離開俄羅斯控制的領土上空，導致俄國空軍「無法發揮決定性的作戰效果」。

根據美媒Insider報導，英國國防部在7日更新的每日俄烏情報中表示，「整個夏天，俄羅斯戰術戰鬥機通常每天出動100架次以上，但由於烏克蘭防空系統的威脅，這些飛機幾乎總是局限於俄方控制的領土上飛行。」俄羅斯近來改變空中戰術，試圖挫敗烏克蘭反攻，但這並沒有阻止基輔成功保護領空。

英國國防部說，俄羅斯飛行員設法支援俄軍在烏克蘭南部的地面作戰，但「並未產生決定性的作戰效果」，作為彌補，俄方在烏克蘭境內投射經過改良的自由落體炸彈（非導引炸彈），但投彈尚未展現出一致的準確性。

在反攻初期，烏克蘭很容易受到俄羅斯空襲，俄軍也利用直升機阻止了烏克蘭使用裝甲運兵車推進的企圖，部分烏克蘭軍事高層更曾對俄羅斯在空中與火砲的優勢表達擔憂。但英國國防部表示，最近幾周，俄羅斯的直升機戰力似乎變得「不那麼有效」。

報導補充，儘管俄羅斯空軍規模比烏克蘭大了許多，但目前為止，俄烏雙方都未能取得明顯的空戰優勢，此前一名軍事專家向Insider分析，「優勢是在於防禦」。英國空軍中將、北約盟軍空軍司令部副司令斯金格（Johnny Stringer）7月表示，俄軍對前線目標的打擊很大程度上仍非常不準確，「這不是一支頂尖空軍的特徵。」