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王爺的船是他造的！澎湖王船工藝師王旭輝擺渡人神　家族從清朝造船

▲▼文化總會公布最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。（圖／文總提供）

▲文化總會最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。（圖／文總提供，下同）

 記者林育綾／綜合報導

文化總會今（8）日公布最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。他的家族從清朝起為王爺造船，而他自小學5年級即開啟第一次造船經驗，擔任父親造王船的助手，到後來謹遵祖訓，所有工序一手包辦，堅守一脈相承的職人精神。

▲▼文化總會公布最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。（圖／文總提供）

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▲澎湖的王爺及王船文化豐沛。

「燒王船」是台灣重要的傳統儀式之一，與王爺信仰中的迎送代天巡狩文化習習相關，除了屏東東港迎王祭典，澎湖也有著歷史悠久的王爺信仰。澎湖群島的總面積約126.86平方公里，有約160間廟宇，其中就有41座主要祭祀王爺，可見澎湖的王爺及王船文化豐沛。

▲▼文化總會公布最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。（圖／文總提供）

▲王旭輝家族從清朝開始就為王爺造船，而他從小學5年級就開始當父親的助手。

文總今發布第44支影片「人神擺渡」，提到匠師王旭輝家族從清朝開始就為王爺造船，見證了澎湖的經濟發展，他更自小學5年級即開啟第一次造船經驗，擔任父親造王船的助手，「我從小耳濡目染這些東西，所以說被我爸爸感染了，我也喜歡上王船。」

▲▼文化總會公布最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。（圖／文總提供）

▲▼王旭輝自學國外的造船知識，參考西洋帆船的技法，融入王船這項傳統造船工藝中。

▲▼文化總會公布最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。（圖／文總提供）

文總秘書長李厚慶說明，造王船是一門綜合的傳統工藝，從設計船圖、計算材料到裝配船體，到彩繪、製帆、刺繡、五金工等，王師傅為了精進造船技術，也秉持著「對神在造」的使命感，過去曾苦讀英漢辭典，自學國外的造船知識，並離鄉到遊艇工廠學習手藝，參考西洋帆船的技法，將其融入王船這項傳統造船工藝中。

像是用自動捲帆器取代環扣，改善收帆的功能，或為門窗加上卡榫，避免因船體晃動而開闔等，他也是台灣唯一一個在王船上設置捲帆器的王船工藝師。

▲▼文化總會公布最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。（圖／文總提供）

▲王旭輝被文化部指定為「造王船技術文化資產保存者」。

王旭輝對造船有著極度熱情及重大貢獻的，被文化部指定為「造王船技術文化資產保存者」，並因長期接觸宮廟文化，除了王船，前幾年也開始製作媽祖船，持續為神明服務。

▲▼文化總會公布最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。（圖／文總提供）

▲▼工藝師王旭輝堅守一脈相承的職人精神，前幾年也開始製作媽祖船。（圖／文總提供）

▲▼文化總會公布最新一集《匠人魂》影片「人神擺渡」，記錄澎湖盛行的王船文化，還有王船工藝師王旭輝的故事。（圖／文總提供）

文總自2017年起拍攝《匠人魂》系列影片，走訪全國各地挖掘台灣匠人故事，在文化部支持下至今已累計完成44支、觀看人次達500萬，並獲外交部協助翻譯為8種外語版本，向世界傳遞台灣的匠人精神。

這集《匠人魂》「人神擺渡」透過文化部、外交部、彰化銀行、中華電信等單位的支持，影片即日起可於文化總會的Facebook粉絲專頁等社群平台、YouTube頻道觀看。

▼影／《匠人魂》第44集「人神擺渡」：

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