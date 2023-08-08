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控中國海警在南海「高壓水砲」攻擊補給船　菲律賓召大使抗議

▲▼菲律賓提供照片指控中國海警針對在南海執行補給任務的菲律賓船隻使用水砲。（圖／路透）

▲菲律賓指控，中國海警使用高壓水砲，攻擊在南海執行補給任務的菲律賓船艦。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓政府指控，該國補給船在南海執行任務時，遭中國海警使用高壓水砲攔截與攻擊，當局已經召見中國大使，並向北京提出外交抗議。不過，中國海警局8日公布影片強調，此舉為「警示性水砲噴射」，且全程保持理性克制。

菲律賓武裝部隊表示，該國船艦5日執行馬德雷山號登陸艦（BRP Sierra Madre）補給任務時，在南沙群島東部的愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）遭到攻擊。另一艘船艦卸除物資時，也被中國海警的危險操作干擾。

菲律賓外交部發言人表示，副部長拉扎羅（Theresa Lazaro）7日召見中國大使黃溪連提出抗議，駐中國大使弗洛克魯茲（Jaime FlorCruz）也向中國外交部提出抗議。她透露，2020年迄今，馬尼拉已向北京提出445次外交抗議，光是今年就高達35次。5日水砲事件發生後的數小時內，該部一度無法透過海上溝通機制，聯繫中國外交部。

▲▼水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制。（圖／翻攝中國海警局）

▲中國海警局也公布事件影片，宣稱中方全程理性克制。（圖／翻攝中國海警局）

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，菲律賓外交部已向北京提出普通照會，並且附上事件相關影音。他將在7日一場指揮會議上討論，該如何回應中國在南海的最新侵略性行動，「面臨這些挑戰，我們持續維護我們的領土權利，這也符合國際法及聯合國海洋法公約。」

不過，小馬可仕也強調，菲中溝通管道保持暢通是很重要的，他也曾提議建立2國領袖的直接溝通管道，以避免不幸事件發生，包括「在我們的漁場封鎖我們的漁民，並且恫嚇我們的海上部隊」。

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