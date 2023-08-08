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美8歲女童「騎滑板車太吵」　遭對面鄰居槍殺！父目睹她頭部中彈

▲▼滑板車、滑步車、兒童滑板車。（示意圖／CFP）

▲芝加哥一名女童騎滑板車，被鄰居嫌太吵，竟因此遭到槍殺。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國伊利諾州芝加哥5日晚間發生兒童槍殺案，一名8歲女童在自家門外騎著滑板車，結果對面公寓的43歲男性鄰居嫌她太吵，竟然直接走過街，朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。女童的父親目睹槍擊發生，立刻衝上前試圖制伏槍手，最後槍手被他自己的槍所射子彈擊中臉部，送醫治療。

根據acb7、今日美國等美媒報導，芝加哥波蒂奇公園（Portage Park）附近社區5日晚間9點40分，43歲男嫌古德曼（Michael Goodman）從對面的公寓大樓走過街，並在受害女童家門外的人行道上掏出手槍，朝她頭部開槍。芝加哥警方表示，這名8歲女童被送往醫院，不久後死亡。一名親友則向媒體表示女童是9歲。

女童父親目睹了孩子被槍擊的瞬間，立刻試圖解除槍手的武裝並制伏他，最終槍手被自己手槍擊發的子彈打中左眼上方。最初消息指出，槍手被送醫治療，情況危急，但警方7日上午表示，槍手已經遭到拘留並被指控一級謀殺罪，將於當地時間8日出席保釋法庭。

至於犯案動機為何，女童一家的鄰居兼好友凱莉（Megan Kelley）表示，槍手先前就曾因為噪音問題與女童和她的父親對質，「當他走出來，開槍射殺她之前，他有說過他們聲音太大了。」當時女童父親給了零錢讓她去買冰淇淋，正當女童拿著自己和爸爸的冰淇淋，騎著滑板車回到家門口時，就慘遭槍殺。

另一名鄰居詹姆斯（James）則說，受害女童「總是在這裡來回騎著滑板車」，是受到爸爸疼愛的小女孩，「她不應該就這樣離開」。儘管目前案件仍在調查中，但警探們表示，女童似乎是兇嫌預謀的目標。

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