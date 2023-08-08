　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地板長出「一顆狗頭」獵奇畫面曝光　她被怪聲吵醒一看嚇壞

▲▼田納西州女子浴室地板長出狗頭。（圖／翻攝TikTok@kyndal_bret）

▲女子發現自家浴室地板出現一顆狗頭。（圖／翻攝TikTok@kyndal_bret，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州女子金德爾（Kyndal Bret）被怪聲吵醒，以為住家遭人闖入。她繃緊神經、尋找聲音來源，卻目睹浴室地板上出現「一顆狗頭」，當場崩潰大喊，「這不是我的狗！」

金德爾拍攝TikTok影片表示，「我現在真的在發抖，我聽到我們正在翻新的浴室有聲音」，未料竟是狗狗從地板窟窿探出頭來，進退兩難。她難掩震驚大喊，「你是誰，你是怎麼進來這裡的，親愛的寶貝？我只想把你救出來，你能呼吸嗎？」接著拿鏡頭環顧四周，還拍到自家寵物犬若無其事地經過。

▲▼田納西州女子浴室地板長出狗頭。（圖／翻攝TikTok@kyndal_bret）

金德爾確認後發現，狗狗的頸部周圍還有空間，所以不至於被勒住、呼吸困難。她趕緊打電話請求協助，並且陪毛孩一起等待救援，幸好狗狗最後順利脫困，也憑藉項圈上的聯絡資訊，與家人團聚。

在後續更新中，金德爾推測，在暴風雨期間，狗狗跑到她家下方的架高地基（crawl space），好奇鑽進浴室地板上的窟窿，卻不小心卡住項圈。

網友們得知狗狗平安回家，全都鬆了一口氣，甚至有人大開玩笑，「牠現在是妳的狗了」、「如果我把浴室地板弄破，會長出狗狗嗎？」、「妳的狗狗假裝沒看到地板狗狗，真是笑死我了」。

@kyndal_bret

Pov: you watch my stories

♬ original sound - kyndal_bret
 
ET快訊
快訊／《黑澀會》洪詩宣布懷孕！
LIVE／八點檔女星再婚對象是他　女大生練車摔死！父母提國賠
愛上同1女談判　31歲男遭11人活活打死
快訊／台21線「砂石車對撞」！　他身體變形慘死
娜塔莉波曼老公爆「出軌25歲正妹」！
快訊／大谷翔平太狂！　又創大聯盟史無前例紀錄
林秀琴房產遭法拍「崩潰哀求」！　全家被貼封條
櫃姐爆江宏傑「豪砸上百萬」給福原愛！　購物清單曝
快訊／天母傳「爆炸聲」！　無預警停電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富豪包整間飯店大開「SM性愛趴」！　糞便、精液沾滿天花板

被丈夫囚禁長達12年　警從「變態凌虐房」中救出全裸受害女

倫敦紅磚巷中國標語塗鴉　原創與反塗鴉皆清除

地板長出「一顆狗頭」獵奇畫面曝光　她被怪聲吵醒一看嚇壞

海灘塑膠桶發現被密封全裸男屍　死者是「32歲饒舌歌手」死因曝光

日本7-11飯糰混入「巨大蟑螂」！業者股價重挫　市值蒸發21億

亞洲年輕人不進工廠「只想當網紅、咖啡師」　造成美國物價更貴

韓接194起殺人預告！65人被逮「過半未成年」　大學生推示警地圖

澤倫斯基：美德防空系統「非常有效」　擊落大部分俄軍攻擊

女間諜落網！　烏國安局粉碎俄暗殺澤倫斯基陰謀

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

富豪包整間飯店大開「SM性愛趴」！　糞便、精液沾滿天花板

被丈夫囚禁長達12年　警從「變態凌虐房」中救出全裸受害女

倫敦紅磚巷中國標語塗鴉　原創與反塗鴉皆清除

地板長出「一顆狗頭」獵奇畫面曝光　她被怪聲吵醒一看嚇壞

海灘塑膠桶發現被密封全裸男屍　死者是「32歲饒舌歌手」死因曝光

日本7-11飯糰混入「巨大蟑螂」！業者股價重挫　市值蒸發21億

亞洲年輕人不進工廠「只想當網紅、咖啡師」　造成美國物價更貴

韓接194起殺人預告！65人被逮「過半未成年」　大學生推示警地圖

澤倫斯基：美德防空系統「非常有效」　擊落大部分俄軍攻擊

女間諜落網！　烏國安局粉碎俄暗殺澤倫斯基陰謀

買冷氣加碼送萬元吸塵器　嘉市購物節登錄活動破億彩蛋

「鋼梁人行道」曝！明霸克露橋暫搶通　他們慘困4天終於有路可走

逗弄臘腸狗竟啃咬+拋摔成重傷　狠男辯「好奇、不小心」下場曝

15米手拉胚免費登頂！新北版「美國羚羊谷」360度賞鶯歌、三峽風光

靜宜女大生為愛赴緬！追愛4個月現況曝光　任小主管薪水超狂

快訊／洪詩父親節宣布懷孕！　甜靠老公李運慶曬超音波照

無薪假略減475人　製造業實施逾8000人「佔整體8成」

不是夾娃娃機！它取代「蓋酷家族」成年輕人最愛　救了新堀江

水砲噴射菲律賓船隻！中國海警公布影片：全程理性克制

為了閃左轉計程車...高雄男撞分隔島側翻　零件散落滿地油漬

國際熱門新聞

即／台積電與蘋果協議　吸收晶片缺陷成本

投資人關注通膨數據　美股收盤揚升407點

日7-11飯糰混入巨蟑！　業者市值蒸發21億

祖克柏丟對決日　馬斯克：可能先手術

家裡冷氣壞掉　夫妻忍4天活活熱死

戒酒3年變身正妹　氣場太驚人

馬斯克讚巴菲特1項「無腦投資」：報酬高還零風險

一覺醒來帳戶多了219萬　客服也嚇到

女間諜落網！　烏國安局粉碎俄暗殺澤倫斯基陰謀

美台貿易倡議實施法案　拜登簽署生效

遠距工作「效率低」　連Zoom都要員工回辦公室

咖啡杯是錄取關鍵　他曝面試隱藏題目

「大法師」奧斯卡金像獎名導佛瑞金逝世　享壽87歲

他樂透爽中2.6億　淪落街頭還坐牢

更多熱門

相關新聞

海灘塑膠桶發現全裸男屍　死者身分曝光

海灘塑膠桶發現全裸男屍　死者身分曝光

美國加州馬里布(Malibu)海灘發現桶屍，引發當地關注，警方後來確認全裸陳屍在桶中的男子為32歲墨菲(Javonnta Marshann Murphy)，在網路上身為創作歌手的他頭部中彈，死亡事件仍在調查中。

即／台積電與蘋果協議　吸收晶片缺陷成本

即／台積電與蘋果協議　吸收晶片缺陷成本

道瓊上漲300點　特斯拉財務長下台下跌2%

道瓊上漲300點　特斯拉財務長下台下跌2%

祖克柏丟對決日　馬斯克：可能先手術

祖克柏丟對決日　馬斯克：可能先手術

愛犬海豹臉躺地翻肚　飼主每天被萌暈

愛犬海豹臉躺地翻肚　飼主每天被萌暈

關鍵字：

北美要聞裝潢翻新整修毛孩TikTok

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面