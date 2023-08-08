亞洲年輕人不進工廠「只想當網紅、咖啡師」　造成美國物價更貴

▲越南成衣製造商MAXPORT位於河內的一家工廠，女工正在生產運動品牌服飾。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

亞洲作為世界工廠，美國人購買的商品大多源自於此，但美媒報導，亞洲年輕人如今不想去工廠工作，導致美國等終端消費者將面臨更高物價。越南胡志明市成衣廠UnAvailable的英國聯合創立人諾里斯（Paul Norriss）說，製衣業傳統勞動力的20多歲年輕人，現在只想當網紅、攝影師、美妝造型師或到咖啡廳上班。

據美國《華爾街日報》報導，過去30年來，製造業的全球化生產為世界各地的消費者提供大量低價商品，而亞洲工廠的廉價勞動力正在成為最新考驗，習慣了定價便宜的快時尚服裝、平面電視、家具的美國人可能很快就要面臨更高的商品價格。

諾里斯說，20多歲的服裝業年輕勞工，如今經常退出公司培訓，留下來的通常也只做幾年，「每個人都想當IG網紅、攝影師、美妝造型師或者在咖啡店工作。」他認為，提高職場的「酷度」可能會有所幫助。報導指出，有越南成衣廠改成落地窗裝潢，設有提供抹茶的咖啡廳，還有免費的瑜珈和舞蹈課，員工們每個月參加喝啤酒、打保齡球等Team Building活動，就像Google等矽谷科技公司的福利。

▲許多亞洲年輕勞動力不願像父母那輩人一樣進到工廠上班。圖為越南成衣廠工人。（圖／達志影像／美聯社）

玩具與遊戲製造商孩之寶（Hasbro）表示，越南與中國的勞動力短缺推升了成本。芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel）在亞洲擁有大型生產基地，現在也在努力應對勞動力成本增加的問題。兩家公司都已調漲了商品價格。在亞洲生產大部分鞋類商品的耐吉（Nike）於6月表示，勞動成本的上升推高了製造成本。

亞洲製造業國家正面臨著世代問題，年輕勞工比父母那輩受過更高程度的教育，IG、TikTok等網路社群媒體擴散，他們開始決定自己的工作不該被侷限在廠區的牆內。再加上人口結構變化，亞洲年輕人生育的子女比上一代更少，且更晚生小孩，這代表他們在20多歲時並沒有必須靠穩定收入來養家的壓力，服務業蓬勃發展提供了像商場店員、飯店接待員等一些比較不那麼辛苦的工作。

為因應缺工危機，亞洲工廠不得不提高薪資，甚至祭出代價高昂的策略來留住工人，例如提供更好的餐廳菜色或托嬰幼兒園等。聯合國國際勞工組織數據，自2011年以來，越南工廠的薪資水準增加超過一倍，達到月薪320美元，是美國薪資漲幅的3倍。而中國最新可取得數據也顯示，工廠工資從2012到2021年間上漲了122%。

▲儘管邁向機械化、自動化生產，但仍然缺乏能夠操作先進機器的年輕勞工。圖為越南電動車公司VinFast位於海防市的工廠實施生產線自動化。（圖／CFP）

倫敦經濟學家普拉丹（Manoj Pradhan）認為，對於美國人來說，他們已經習慣在可支配收入之中，以一個相對穩定的比例來購買商品，但這樣的原則習慣將不得不重新調整與適應。

以往製造商會將工廠遷至人力較便宜的地區，不過這些年已經越來越困難，非洲和南亞國家擁有大量勞動人口，但許多國家政治不穩定，缺乏良好的基礎設施或者勞動力訓練素質不高。例如，當亞洲工廠實現自動化時，很難找到能夠操作先進機器的工人，工廠經理們說，沒有那麼多年輕人對學習機械工程感興趣，有興趣的人則轉而投入IT等其他產業。