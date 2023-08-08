起司工廠老闆巡倉庫！遭「上萬輪狀乾酪」砸死　遺體埋12hrs才拉出

▲乳酪倉庫層架倒塌，導致74歲起司工廠老闆被活活壓死。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

義大利北部6日晚間發生一起離奇意外，一名74歲乳酪製造公司老闆在倉庫檢查輪狀乳酪熟成情況時，其中一個金屬層架斷裂倒塌，引發了「骨牌效應」，成千上萬個重達40公斤的帕達諾起司（Grana Padano）堅硬乾酪將他活活壓死。消防人員徒手搬開堆積如山的起司輪，加上警犬協助，花了12小時才找到遺體。

根據紐約郵報報導，事故發生在義大利倫巴底（Lombardy）的一間面積達2萬1500平方英尺（約600坪）的起司工廠倉庫，裡頭存放著2.5萬個輪狀帕達諾起司，每個重達40公斤，靠著金屬層架做分隔，大約每20個疊在一堆，部分層架高度達到10公尺、約3層樓高。帕達諾起司屬於硬質乾酪，類似帕馬森起司。

▲整齊堆疊的起司輪每個重達40公斤。（圖／翻攝自Facebook／giacomo.chiapparini）

消防員向法新社表示，當晚9點左右，74歲老闆基亞帕里尼（Giacomo Chiapparini）正在使用一台機器將不同熟成階段的輪狀乳酪做旋轉清潔，不料其中一個金屬層架斷裂坍塌，造成骨牌效應，成千上萬個乾酪將他活埋。

一名倉庫外的員工聽到巨響，立刻呼救求援，雖然警消迅速趕到現場，但救援人員必須徒手搬開堆積如山的乾酪，經過一整夜的救援，最終在警犬的協助下，花了12小時才找到基亞帕里尼的遺體。

區長吉洛斯蒂（Bortolo Ghislotti）接受當地媒體訪問時表示，可能是自動清洗乳酪的機器出現故障，才會釀成這場悲劇，死者家屬現在正在跟時間賽跑，在炎熱夏天導致變質之前，搶救這些珍貴的起司輪，移到其他恆溫倉庫。BBC報導稱，事故造成的經濟損失粗估為700萬歐元（約新台幣2.4億元）。