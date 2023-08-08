澤倫斯基：美德防空系統「非常有效」　擊落大部分俄軍攻擊

▲美國的愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基6日晚間表示，美國愛國者、德國IRIS-T等先進防空系統「非常有效」，過去一周擊落很大一部分的俄方攻擊，「已經取得重大成果」。

路透社報導，澤倫斯基肯定美德防空系統有助於烏克蘭戰況，過去一周擊落65枚各式導彈及178架攻擊無人機，其中87架為伊朗製自殺無人機Shahed。

隨著烏克蘭發動反攻，試圖驅逐占領近1/5領土的俄軍，交戰雙方都加大力道，打擊對方的軍隊、武器及基礎設施。俄羅斯宣稱擊落一架飛往莫斯科的無人機，這已經是一周內第三次類似攻擊。烏克蘭6日轟炸連接本土和克里米亞的2座橋梁，俄軍5日攻擊烏克蘭哈爾科夫一處輸血中心。

▲全球42國在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）舉行烏俄戰爭調停會談。（圖／路透）

5日至6日，全球42國在沙烏地阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）舉行烏俄戰爭調停會談，據稱在關鍵議題達成共識，包括必須尊重烏克蘭領土完整與主權等，但最終沒有採取具體行動。

烏克蘭努力推動外交工作，希望獲得西方盟友以外的支持，這次會談也是其中一部分成果，總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）宣稱這次會談富有成效。不過，俄羅斯並未出席，外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）批評，西方試圖動員開發中國家支持烏克蘭，但此類努力「註定失敗」。