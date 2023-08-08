老高捲抄襲風波元氣大傷！新片倒讚數曝　近三成觀眾反感

▲老高捲入抄襲風波後，倒讚數量翻倍。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



記者崔子柔／綜合報導

YouTube頻道「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」從2014年開始經營到現在，訂閱人數高達585萬，日前遭指控抄襲日本影片，雖然不少粉絲替他們說話，但仍有人認為確實抄襲。有網友發現，老高3年前的影片倒讚僅4%，上周發布的新影片導讚卻有31%。

一名網友昨（7）日在PTT發文指出，老高3年前的影片「超出你想像的深海世界」，僅有5784個倒讚，佔總按讚數4%，但上周上架的影片「和目前為止幾乎所有影片都有關係的一期」則有25773個導讚，佔總體31%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼老高3年前（上）、上周（下）影片倒讚數。（圖／翻攝自PTT）



原PO表示，「自從抄襲風波後，不喜歡的人佔快1/3，來到31%，老高雖不至於完蛋，也已經元氣大傷」，直言「現在大概只有小茉出來誠懇道歉，才能讓風向回來一些，大家覺得小茉要用怎樣的道歉方式，觀眾才會買單？」

網友則留言表示，「不會低頭的，這叫品牌價值」、「老高說的不是書，是信仰，是幸福，是種價值」、「老高根本沒在怕吧」、「少三分之一，他賺得還是屌打絕大多數人」，也有人說，「倒讚會影響上發燒的機會吧，以後沒機會破千萬觀看了吧」。