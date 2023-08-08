買彩券中2.6億！光頭男慘被詛咒「破產淪街友」...63歲現況曝

▲男子中了2.6億元後，整個人生變得一團糟。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多民眾夢想中買彩券一夜致富，但卻有不少人破產淪落街頭。英國有一名男子，曾中了650萬英鎊（約2.6億新台幣）的樂透獎金，買了豪宅、跑車、飛機和直升機等，最後花光所有的錢，流落在街頭5年，直到後來重新振作，現況也曝光了。

根據《鏡報》報導，瑞安（Lee Ryan）在1986年初次入獄時，曾希望自己能成為百萬富翁，結果1995年3月11日，他買的彩券中了652萬7880元英鎊，於是用這筆獎金買了1座附有游泳池的豪宅、2輛杜卡迪摩托車、1架飛機、1架直升機和豪車，很多錢都花在他認為當時需要的人身上，「我曾經把裝現金的信用塞給街友，這是我從財富中獲得的最大快樂」。

然而這筆獎金卻像是詛咒一樣，壞事接二連三發生，瑞安在2003年分手並賣掉豪宅，和新女友搬到吉爾吉斯，卻因為投資失敗慘賠200萬英鎊，還被管家偷走4萬英鎊、縱火犯燒毀14.5萬英鎊的法拉利、1.5萬英鎊的車也損毀，直到2010年又分手，身無分文回到英國，無家可歸的他靠自己的努力，經過5年重新站起來。

EXCLUSIVE: 'Lotto lag' who scooped £6.5million before going to jail now skint and works as a painterhttps://t.co/oa0rZfCfmO pic.twitter.com/IYuajnrv3V — The Mirror (@DailyMirror) August 4, 2023

▲瑞安現在是一名裝潢工人。

現年63歲的瑞安住在倫敦的特威克納姆，以裝潢為生，幫忙粉刷豪宅，就像他以前擁有的房子一樣，直呼：「我從沒這麼幸福過！」除了死亡外，他體會到沒什麼會比無家可歸更絕望的，因此他有時會在帳篷裡過夜，為了提醒自己經歷過的一切，不要再重蹈覆轍。

瑞安認為，人們總是幻想中大獎，那麼憂慮煩惱就會結束，「這不是真的，這才是你擔心的開始」，因為生活周遭的人會露出真面目，即使是家人，也可能變得支離破碎，「這只是幻覺，你被財產困住了，其他人看到你擁有的東西，覺得你過得很好，但我認識很有錢卻痛苦的人」。

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