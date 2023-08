買彩券中2.6億！光頭男慘被詛咒「破產淪街友」...63歲現況曝

▲男子中了2.6億元後,整個人生變得一團糟。(示意圖/翻攝自photoAC)

圖文/CTWANT

許多民眾夢想中買彩券一夜致富,但卻有不少人破產淪落街頭。英國有一名男子,曾中了650萬英鎊(約2.6億新台幣)的樂透獎金,買了豪宅、跑車、飛機和直升機等,最後花光所有的錢,流落在街頭5年,直到後來重新振作,現況也曝光了。

根據《鏡報》報導,瑞安(Lee Ryan)在1986年初次入獄時,曾希望自己能成為百萬富翁,結果1995年3月11日,他買的彩券中了652萬7880元英鎊,於是用這筆獎金買了1座附有游泳池的豪宅、2輛杜卡迪摩托車、1架飛機、1架直升機和豪車,很多錢都花在他認為當時需要的人身上,「我曾經把裝現金的信用塞給街友,這是我從財富中獲得的最大快樂」。

然而這筆獎金卻像是詛咒一樣,壞事接二連三發生,瑞安在2003年分手並賣掉豪宅,和新女友搬到吉爾吉斯,卻因為投資失敗慘賠200萬英鎊,還被管家偷走4萬英鎊、縱火犯燒毀14.5萬英鎊的法拉利、1.5萬英鎊的車也損毀,直到2010年又分手,身無分文回到英國,無家可歸的他靠自己的努力,經過5年重新站起來。

EXCLUSIVE: 'Lotto lag' who scooped £6.5million before going to jail now skint and works as a painterhttps://t.co/oa0rZfCfmO pic.twitter.com/IYuajnrv3V