女間諜落網！　烏國安局粉碎俄暗殺澤倫斯基陰謀

▲烏克蘭總統澤倫斯基多次躲過俄羅斯暗殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭國家安全局（SBU）7日指出，情報單位日前逮捕了一名與俄羅斯串謀合作的女間諜，該名女間諜涉嫌蒐集澤倫斯基7月底訪問尼古拉耶夫（Mykolaiv）的動態情資，幫助俄羅斯當局計畫空襲炸死澤倫斯基。

綜合外電報導，烏克蘭國家安全局公布一張模糊照片，女間諜被蒙面警察拘留在一間廚房內，還有關於烏克蘭軍隊活動情報的對話紀錄與手寫筆記。

事實上從俄烏去年2月24日開戰以來，俄方已多次派出殺手與間諜謀劃刺殺澤倫斯基，但顯然至今尚未成功，烏克蘭有關當局也經常指控多位民眾協助蒐集、分享有利於俄羅斯的情報。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram上表示，烏克蘭國安全人員已向他更新「打擊叛徒」的簡報。

烏軍展開反攻後，俄軍6月很快炸毀尼古拉耶夫上游的水壩，洪水灌入城市讓許多人家園全毀，澤倫斯基不只一次前往災區勘察、慰問，而俄羅斯及其間諜也在等著澤倫斯基重新踏上尼古拉耶夫災區時，展開大規模空襲刺殺澤倫斯基。

據了解，女間諜在蒐集情資期間，主要在蒐集電子戰系統與彈藥庫的位置數據。國安局表示，官員知悉情況後持續監測女間諜蒐集更多烏軍情報並轉移給俄方，之後在女間諜試圖將情報數據傳給俄羅斯情報單位時，國安局出面將她逮個正著。