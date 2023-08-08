新加坡駐台代表：台灣一直是堅定合作夥伴

▲新加坡駐台代表葉偉傑表示，台灣是新加坡堅定合作夥伴。（資料照／翻攝立法院）

文／中央社記者吳昇鴻台北7日電

新加坡駐台北商務辦事處今晚舉行國慶酒會，駐台代表葉偉傑致詞時指出，在地緣政治緊張局勢等各項挑戰中，台灣一直是新加坡堅定合作夥伴，雙邊在供應鏈韌性等領域的合作取得良好進展，盼持續深化星台關係。

為歡慶新加坡第58屆國慶日，在台北舉行的酒會冠蓋雲集，出席的政要包括總統府資政姚嘉文、外交部長吳釗燮、外交部次長李淳、田中光，以及總統府秘書長林佳龍、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨秘書長周台竹、親民黨主席宋楚瑜、台北市長蔣萬安等人與會。

吳釗燮致詞時表示，新加坡是台灣新南向政策的重要夥伴，雙邊合作涵蓋經貿、教育、觀光交流，民間互動更為廣泛。

吳釗燮指出，台灣是新加坡第4大貿易夥伴，新加坡則是台灣的第6大貿易夥伴，近年來台灣對新加坡的投資比重也逐漸攀升。

新加坡日前成為第6個與台灣實施互惠自動通關的國家，吳釗燮表示，希望未來雙邊互動能更加便利、更上層樓。

葉偉傑指出，在後疫情時代各個經濟體重啟之時，俄烏戰爭引發的通膨壓力和全球經濟趨緩、地緣政治緊張局勢加劇以及氣候變遷隱憂，都是挑戰的例子。

葉偉傑表示，「齊心向前進」（Onward As One）適用於新加坡如何與世界緊密合作，在風暴中航向光明，而台灣一直是新加坡堅定的合作夥伴。

葉偉傑說，過去3年儘管受疫情影響，新加坡與台灣的貿易額逆勢成長，反映雙邊共生關係。

葉偉傑表示，雙邊在供應鏈韌性的合作也取得良好進展，台灣的農產品出口新加坡穩定增加，提升新加坡食品進口的多元化。

他說，今年初台灣短暫面臨雞蛋供應短缺，新加坡也出口一些在新加坡當地農場生產的雞蛋到台灣，互利互惠歸功於台星經濟夥伴協定（ASTEP）。

他指出，隨著疫情大流行降溫，新加坡和台灣的交流正在積極加溫，例如自去年10月以來，已有8位台灣縣市首長訪問新加坡，探尋合作機會。

葉偉傑表示，儘管飛行航班數量尚未完全恢復，但往返星台旅客人數幾乎已經達到疫情前的水準；感謝各界支持雙邊關係持續發展，盼能深化星台關係。

致詞結束後，葉偉傑邀請全場嘉賓一同依照新加坡飲酒文化，舉杯高喊「飲勝」。