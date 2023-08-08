300億「紡織大廠二代」涉性騷　當事人回應了

▲黃冠華創辦的識富天使會陣容龐大，民眾黨主席柯文哲也曾出席講座。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

寶島眼鏡總經理蔡宜珊隱忍2年，決定挺身而出，指控紡織大廠旭榮集團執行董事黃冠華，長期對她性騷擾。捲入性騷案的黃冠華今年46歲，父親是旭榮集團董事長黃信峰，該集團擁有台灣最大的針織布工廠，主要事業體分布在台灣、中國上海及昆山、柬埔寨、越南等地，17年間營收從30億元成長到300億元，更持續海外拓點，號稱台灣紡織業的隱形冠軍。全球知名品牌愛迪達、最大休閒品牌PVH集團（旗下有Calvin Klein、Tommy Hilfiger等品牌）都是旭榮的客戶。

▲旭榮集團執行董事黃冠華（圖）遭蔡宜珊指控，對她長期性騷擾。

2017年，黃冠華創立台灣第一個專注早期投資、積極連結民間企業資源的天使投資社群「識富天使會」，目的在串聯財力雄厚的企業主，培植潛力的新創公司，目前約有250位會員，投資3檔基金、近40家新創公司，是全台最大也最活躍的天使投資機構。善於打造個人形象的黃，近期還與吳淡如、劉文帥、陳碧勳等名人，共同開創業必修的10堂課，也常接受媒體採訪。

蔡宜珊說，以她的社經地位，可能沒有人相信她也是性騷擾的受害者，而且只能被動保護自己、降低傷害，除了她以外，身邊也有不少女強人朋友，外表光鮮亮麗，但遭遇性騷擾時也不敢聲張，只能苦往肚裡吞。

隨著Me Too浪潮興起，蔡宜珊希望透過自身的遭遇，拋磚引玉，呼籲各領域的受害者不需隱忍，應該勇敢站出來捍衛自己的權益，不要姑息，讓性騷惡狼有所警惕，別再傷害他人。

針對蔡宜珊指控，黃冠華表示，蔡的反應讓他很錯愕，他自認與蔡是很熟的朋友，商會的成員彼此感情都很好，平常都會在會議中對事業、家庭作深度交流，若他真有對蔡騷擾，其他的成員怎麼會不知道？或者若蔡感到任何不舒服，為何沒有當面跟他說？黃認為，蔡不應該利用MeToo風潮，來對他潑髒水。

黃冠華表示，他們都是企業的二代經營者，一年聚會4次，分享工作、事業、家上的重大挑戰，蔡說他手摸大腿，或者將頭靠到她胸前吃東西過去吃，他覺得指控過頭，對他而言，或許比較熟的朋友互動會比較靠近，但他和並蔡沒有特別單獨互動的場合，2人碰面時都是人多的時候，不解蔡為何要這樣指控他？

黃冠華說，從他的角度而言，是不是他禮貌性的對女性扶個腰，就變成性騷擾？是否在道德層面上要求太高？他強調，自己並未伸鹹豬手，會議的現場也有其他友人可佐證，或許蔡因為人生遭逢重大變化、低潮，而感受比較敏感，他在精神上都給予支持，但無法接受蔡這樣單方面的指控！

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