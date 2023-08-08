　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

300億「紡織大廠二代」涉性騷　當事人回應了

黃冠華創辦的識富天使會陣容龐大，民眾黨主席柯文哲也曾出席講座。（翻攝識富天使新創加速計畫臉書）

▲黃冠華創辦的識富天使會陣容龐大，民眾黨主席柯文哲也曾出席講座。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

寶島眼鏡總經理蔡宜珊隱忍2年，決定挺身而出，指控紡織大廠旭榮集團執行董事黃冠華，長期對她性騷擾。捲入性騷案的黃冠華今年46歲，父親是旭榮集團董事長黃信峰，該集團擁有台灣最大的針織布工廠，主要事業體分布在台灣、中國上海及昆山、柬埔寨、越南等地，17年間營收從30億元成長到300億元，更持續海外拓點，號稱台灣紡織業的隱形冠軍。全球知名品牌愛迪達、最大休閒品牌PVH集團（旗下有Calvin Klein、Tommy Hilfiger等品牌）都是旭榮的客戶。

旭榮集團執行董事黃冠華（圖）遭蔡宜珊指控，對她長期性騷擾。

▲旭榮集團執行董事黃冠華（圖）遭蔡宜珊指控，對她長期性騷擾。

2017年，黃冠華創立台灣第一個專注早期投資、積極連結民間企業資源的天使投資社群「識富天使會」，目的在串聯財力雄厚的企業主，培植潛力的新創公司，目前約有250位會員，投資3檔基金、近40家新創公司，是全台最大也最活躍的天使投資機構。善於打造個人形象的黃，近期還與吳淡如、劉文帥、陳碧勳等名人，共同開創業必修的10堂課，也常接受媒體採訪。

蔡宜珊說，以她的社經地位，可能沒有人相信她也是性騷擾的受害者，而且只能被動保護自己、降低傷害，除了她以外，身邊也有不少女強人朋友，外表光鮮亮麗，但遭遇性騷擾時也不敢聲張，只能苦往肚裡吞。

隨著Me Too浪潮興起，蔡宜珊希望透過自身的遭遇，拋磚引玉，呼籲各領域的受害者不需隱忍，應該勇敢站出來捍衛自己的權益，不要姑息，讓性騷惡狼有所警惕，別再傷害他人。

針對蔡宜珊指控，黃冠華表示，蔡的反應讓他很錯愕，他自認與蔡是很熟的朋友，商會的成員彼此感情都很好，平常都會在會議中對事業、家庭作深度交流，若他真有對蔡騷擾，其他的成員怎麼會不知道？或者若蔡感到任何不舒服，為何沒有當面跟他說？黃認為，蔡不應該利用MeToo風潮，來對他潑髒水。

黃冠華表示，他們都是企業的二代經營者，一年聚會4次，分享工作、事業、家上的重大挑戰，蔡說他手摸大腿，或者將頭靠到她胸前吃東西過去吃，他覺得指控過頭，對他而言，或許比較熟的朋友互動會比較靠近，但他和並蔡沒有特別單獨互動的場合，2人碰面時都是人多的時候，不解蔡為何要這樣指控他？

黃冠華說，從他的角度而言，是不是他禮貌性的對女性扶個腰，就變成性騷擾？是否在道德層面上要求太高？他強調，自己並未伸鹹豬手，會議的現場也有其他友人可佐證，或許蔡因為人生遭逢重大變化、低潮，而感受比較敏感，他在精神上都給予支持，但無法接受蔡這樣單方面的指控！

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【全文】等電梯襲臀、開會摸大腿　旭榮黃冠華性騷寶島眼鏡女總
【寶島女總控性騷】搭肩、摸腿加襲臀　寶島眼鏡女總怒揭百億執行長性騷
【寶島女總控性騷1】蔡宜珊：越忍耐鹹豬手越誇張　一張合照曝黃冠華手不安份

ET快訊
新北10歲男童被機車撞倒滿臉血！爸心疼求援　警方回應了
女大生練騎車摔溝亡「爸媽擬提國賠」！千人驚問生死關鍵：選錯了
快訊／雨區擴大！　4縣市大雨
睡覺1習慣更容易得糖尿病！　醫呼籲臥室應保持2條件
板橋林家長媳背景起底！　老爸、乾爹大有來頭
八點檔女星「離婚3年」再婚！　慶生趴男友鑽戒求婚
板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮
今起防劇烈天氣！蘭恩颱風將生成　最新各國路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北10歲男童被機車撞倒滿臉血！爸心疼求援　警方回應了

300億「紡織大廠二代」涉性騷　當事人回應了

300億「紡織大廠2代」涉性騷鐵證曝　他在美女總胸前吃滷味

300億「紡織大廠2代」涉性騷　寶島眼鏡女總怒揭鹹豬手

警界陳庭妮遭「醉拳尻鼻樑」　她忍痛制伏失控女

白色BMW不爽被按喇叭一路追　2男暴走「當街砸爛賓士」跳車頂狂踹

都是英雄！搜救隊凌晨挺進仁愛鄉　「手搬物資累癱」借跳高墊先睡

殉職警遺孀遭家暴「眼球出血」　吸毒兒遭新北地院裁定羈押

女大生練騎車摔溝亡「爸媽擬提國賠」！千人驚問生死關鍵：選錯了

一家5口陳屍轎車！鄉親心碎一夜捐20萬善款　家屬慟謝「足夠了」

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

700萬雕像一推碎成塊　德遊客只願賠7000元

新北10歲男童被機車撞倒滿臉血！爸心疼求援　警方回應了

300億「紡織大廠二代」涉性騷　當事人回應了

300億「紡織大廠2代」涉性騷鐵證曝　他在美女總胸前吃滷味

300億「紡織大廠2代」涉性騷　寶島眼鏡女總怒揭鹹豬手

警界陳庭妮遭「醉拳尻鼻樑」　她忍痛制伏失控女

白色BMW不爽被按喇叭一路追　2男暴走「當街砸爛賓士」跳車頂狂踹

都是英雄！搜救隊凌晨挺進仁愛鄉　「手搬物資累癱」借跳高墊先睡

殉職警遺孀遭家暴「眼球出血」　吸毒兒遭新北地院裁定羈押

女大生練騎車摔溝亡「爸媽擬提國賠」！千人驚問生死關鍵：選錯了

一家5口陳屍轎車！鄉親心碎一夜捐20萬善款　家屬慟謝「足夠了」

南北兩樣情！　台南人一早「被雷聲嚇醒、雨像用倒的」

新北10歲男童被機車撞倒滿臉血！爸心疼求援　警方回應了

傳奇網絡7月每股盈餘0.19元　代理遊戲將挹注下半年業績

快訊／雨區擴大！　4縣市大雨

男友涉洗錢泰國被抓！　錢帥君「隱居豪宅」斷聯親人

群光客戶庫存逐步去化　7月營收穩守80億大關

4大超商父親節限定咖啡優惠包！　搶喝8元美式、拿鐵買2送2

遠距工作「效率低」　連Zoom都要員工回辦公室

300億「紡織大廠二代」涉性騷　當事人回應了

聯強Q2每股賺1.02元　下半年營運將逐季走升

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

社會熱門新聞

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

再5分鐘到家！男遭賓士撞死　駕駛喊「有守法」被打臉

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

獨／開400萬賓士撞死男大生　貴婦相驗後這樣說

即／台74線4車連撞　3人受傷送醫

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

賓士狂男當街亮槍　警「3把槍」瞄準他壓制

女大生練車摔溝亡　家屬擬提國賠

即／女大生練機車摔進排水溝　送醫不治

一家5口陳屍轎車　一夜湧入20萬善款

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

搜救隊挺進仁愛鄉　累癱借跳高墊先睡

殉職警遺孀被家暴　吸毒兒遭法院裁定羈押

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

「立秋」6生肖超旺！

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

薔薔被男友懷疑「變性人」氣炸：都啪過了！

再5分鐘到家！男遭賓士撞死　駕駛喊「有守法」被打臉

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

即／台積電與蘋果協議　吸收晶片缺陷成本

CPR搶救溺水男無效！張震嶽：挺遺憾

溫拿樂隊出道50年正式宣佈解散！　告別演唱會搭肩畫面惹淚

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面