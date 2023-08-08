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300億「紡織大廠2代」涉性騷鐵證曝　他在美女總胸前吃滷味

蔡宜珊（右）口述遭黃冠華性騷過程，並請公司同仁模擬當下情形。

▲蔡宜珊（右）口述遭黃冠華性騷過程，並請公司同仁模擬當下情形。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

寶島眼鏡總經理蔡宜珊，向《鏡週刊》指控遭旭榮集團執行董事黃冠華性騷擾！蔡宜珊指出，去年底她因故陷入低潮，黃得知後，更常以安慰或支持當藉口，刻意對她肢體碰觸，這樣的行徑讓她覺得十分困擾。今年1月初，黃邀商會成員到台東一家知名餐廳聚會，並請蔡邀多名朋友同行，一抵達目的地，黃即迎面走來，伸手想碰觸她，她見狀趕緊躲到閨密身邊，才逃過黃的騷擾，餐敘時她一直處於緊張狀態，深怕黃藉故再騷擾她。

更離譜的是，今年4月某天，識富天使會召開午間會議，並約好會議結束後餐敘，蔡宜珊進到會議室時，發現只剩黃旁邊有空位，她避無可避，只好硬著頭皮坐下。蔡表示，雖然當天談論公司經營等嚴肅話題，但黃卻不時把手放在她的大腿上，甚至不斷撫摸，為了避免對方騷擾，她故意多次起身上廁所以及設法將椅子遠離黃，但黃也會再把座位挪近她。

蔡宜珊說，以往只要被黃冠華騷擾，她都會想辦法閃避，但那天空間狹小，而且黃又故意貼近，令她相當痛苦。最扯的是，黃幫會員準備滷味作為下午茶的點心，但黃卻刻意不在自己的位子上吃，而是將滷味推到她的胸前，然後將頭湊過來用餐。蔡氣憤地告訴《鏡週刊》，當時現場所有人都目擊黃的行為，但大家卻默不作聲，讓她非常無助。

黃冠華（左前）利用商會聚餐、開會等機會，對蔡宜珊（左後）毛手毛腳。（讀者提供）

▲黃冠華（左前）利用商會聚餐、開會等機會，對蔡宜珊（左後）毛手毛腳。

她說，當天開會時，黃雖有請大家喝紅酒，但他只喝了小紙杯的1/3左右，絕對不可能醉到失去理智，直到晚上餐敘，她都確定對方的神智很清楚，無法用酒醉或無心之過等理由，對一再發生的騷擾自圓其說。

黃冠華多次在晚間邀蔡宜珊外出吃飯，還以Dear（親愛的）稱呼蔡。（讀者提供）

▲黃冠華多次在晚間邀蔡宜珊外出吃飯，還以Dear（親愛的）稱呼蔡。

由於黃冠華的行為變本加厲，蔡宜珊終於受不了，再度向2人的共同朋友抱怨，消息傳回黃的耳裡，也許是自知理虧，黃特別傳訊向她說：「如果妳那天有任何不舒服的感覺，我真的要致上最誠摯的歉意！我真的當妳是一個很Close的好朋友、很親的好姊妹，不知是否在親疏分際上掌握的不恰當，讓妳感到不愉快，真的非常誠心地跟妳抱歉！」

黃冠華得知蔡宜珊向友人抱怨遭他性騷後，曾傳訊向蔡致歉。

▲黃冠華得知蔡宜珊向友人抱怨遭他性騷後，曾傳訊向蔡致歉。

黃冠華還表示：「除了很嚴肅地跟妳說對不起外，現階段我還不知道要怎麼表示，我想無論如何，都希望妳過得好，是否可以讓我和妳通上電話？當妳覺得合適的時候，有什麼我能做的，請告訴我，感謝！」

事後，蔡宜珊想將黃的惡行公諸於世，卻遭遇不少挫折，很多親友都勸她忍耐，甚至還有人反過來檢討她，問她是不是勾引對方？還怪她為什麼當場不反抗？以及說被男人吃吃豆腐很正常，何必大驚小怪等，讓她相當失望。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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