投資人關注通膨數據　美股收盤揚升407點

▲華爾街股市今天收漲。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約7日綜合外電報導
投資人關注企業財報並觀望本週稍晚公布的美國通膨數據之際，華爾街股市今天收漲，4大指數全面上揚。台積電ADR漲0.20%、收96.35元。
道瓊工業指數大漲407.51點或1.16%，收35473.13點。
標準普爾指數上揚40.41點或0.90%，收4518.44點。
那斯達克指數上漲85.16點或0.61%，收13994.40點。
費城半導體指數揚升40.21點或1.09%，收3739.41點。
▲華爾街股市今天收漲。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約7日綜合外電報導
投資人關注企業財報並觀望本週稍晚公布的美國通膨數據之際，華爾街股市今天收漲，4大指數全面上揚。台積電ADR漲0.20%、收96.35元。
道瓊工業指數大漲407.51點或1.16%，收35473.13點。
標準普爾指數上揚40.41點或0.90%，收4518.44點。
那斯達克指數上漲85.16點或0.61%，收13994.40點。
費城半導體指數揚升40.21點或1.09%，收3739.41點。
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