300億「紡織大廠2代」涉性騷　寶島眼鏡女總怒揭鹹豬手

▲旭榮集團執行董事黃冠華（圖）遭蔡宜珊指控，對她長期性騷擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

不僅弱勢女性容易成為性騷擾受害人，連職場女強人也無法倖免！寶島眼鏡總經理蔡宜珊隱忍2年，終於決定挺身而出，指控紡織大廠旭榮集團執行董事黃冠華，長期對她性騷擾。蔡宜珊說黃邀她加入商會，卻多次利用開會、聚餐等機會，對她伸出鹹豬手，不但搭肩、摸手、摸大腿，還在等電梯時襲臀，甚至故意把食物放到她胸前，然後把頭湊過去吃，雖有不少人目擊，但大家怕得罪黃，都裝作沒看到，讓黃得寸進尺，非常可惡！

▲寶島眼鏡代言人黃子佼捲入性騷案，門市為切割，將海報上黃的頭像挖空。

6月中旬，寶島眼鏡代言人黃子佼遭多名女子控訴，說他趁機強吻、拍攝私密照，被害者還有未成年人，引發軒然大波，由於正值台灣MeToo浪潮風起雲湧之際，寶島眼鏡總經理蔡宜珊在會議中明確表態，反對性騷擾，並要求撤除黃子佼的廣告，部分門市則發揮創意，把海報上黃子佼的頭像挖空，結果意外上了新聞，被說成徹底切割，引發熱議。

▲寶島眼鏡總經理蔡宜珊雖然是職場女強人，但也飽受性騷擾之苦。

不過，當時外界並不知道，痛恨性騷擾的蔡宜珊，其實也是性騷擾的受害者，而騷擾她的對象，則是年營收300億元的紡織大廠2代、旭榮集團執行董事黃冠華。蔡接受《鏡週刊》訪問時無奈又氣憤地說：「黃是我的學長，我們之間共同朋友很多，萬萬沒想到他會對我伸出鹹豬手，更惡劣的是，我越忍耐，他的行為就越誇張，我實在忍無可忍，所以決定站出來揭發他！」

▲黃冠華（後）與蔡宜珊（前）合照時，將手搭在蔡的手臂上，讓蔡很不舒服。

▲黃冠華得知蔡宜珊向友人抱怨遭他性騷後，曾傳訊向蔡致歉。



蔡宜珊指出，黃冠華不僅在商會開會、聚餐時，刻意摸她的手臂，甚至還在等電梯時對她襲臀，2年來她多次閃避，也曾跟友人抱怨，黃卻一再跨越界線，直到今年4月，黃冠華再度利用商會小組會議時，對她摸大腿，甚至還刻意將餐點推到她胸前，將整個頭湊過去吃，讓她很不舒服，因此決定挺身而出，揭露黃的行徑！

黃冠華回應：利用風潮潑髒水

針對蔡宜珊指控，黃冠華表示，蔡的反應讓他很錯愕，他自認與蔡是很熟的朋友，商會的成員彼此感情都很好，平常都會在會議中對事業、家庭作深度交流，若他真有對蔡騷擾，其他的成員怎麼會不知道？或者若蔡感到任何不舒服，為何沒有當面跟他說？黃認為，蔡不應該利用MeToo風潮，來對他潑髒水。

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