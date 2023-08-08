美台貿易倡議實施法案　拜登簽署生效

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

美國國會日前通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，白宮今天下午宣布，法案已獲美國總統拜登簽署生效。

白宮發布新聞稿，宣布拜登（Joe Biden）已於今天簽署「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act），法案正式生效。

經過一年協商談判，美台6月1日透過美國在台協會（AIT）與駐美代表處，於華府簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。

協議生效雖不須國會核准，民主黨籍參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）及共和黨籍眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）等人6月9日仍提出實施法案，除盼透過跨黨派核准程序表達國會對協定的支持，也為加強國會監督。

根據法案規定，協定生效前，美國總統須先向國會報告，說明協定如何促進美台貿易關係及推動美國勞工、消費者、企業與農民的利益，並於30日內提出認證，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。

法案也要求行政部門，未來與台灣達成的任何進一步協定，需符合公開透明原則，並徵詢國會意見。

法案在國會快速被推進，眾議院首先於6月21日以口頭表決方式通過法案，不到一個月，法案7月18日也獲參議院口頭表決通過。

法案經眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）簽署後，於7月27日正式送交白宮。

麥卡錫事後透過新聞稿表示，美台關係建立於對和平與民主的共同承諾，美台經濟夥伴關係對於在全世界追求自由至關重要。他還說，這部法案「將成為眾議院共和黨人持續支持台灣人民眾多努力中的第一步」。

不過，拜登今天稍後透過聲明，對法案針對美台後續協商部分規定表達關切，認為這些規定恐影響美國憲法賦予他與外國夥伴協商的權力。

拜登舉例，法案第7節要求美國貿易代表署（USTR），在與外國夥伴協商期間須提交協商文本給國會委員會，並阻礙USTR在國會審閱期間將文本傳給台灣。此外，法案要求把議員納入美國代表團，賦予他們參與例行簡報的權利，包括攸關臨時協議的部分。

拜登強調：「在出現法案第7節規定侵害我與外國夥伴協商的憲法權力時，我的政府將視其為不具法律約束力。」

行政院政務委員鄧振中先前表示，美台下一階段談判可能鎖定勞工、環保與農業3大議題，但還需再跟美方協商。

鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）本月3日進行視訊會談。鄧振中會前告訴中央社，這屬例行性會議，雙方將交換彼此進度，包含討論台美21世紀貿易倡議第二階段談判事宜。

鄧振中指出，台灣已有周全準備，展開談判時間地點尚未確定，但希望「越快越好」。