想看孩子穿上學士袍！與兒相依為命卻癌末　慈父最後心願逼哭網

▲男子希望親眼見證兒子大學畢業的那天。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

時間是最殘酷的平等！越南一名與兒子相依為命的肝癌末期父親，儘管遭遇疾病折磨、生命邁入最後倒數，仍心繫兒子並想親眼見證孩子大學畢業的那一天，這單純卻無比誠摯的心願感動無數越南網友。

據《docbao》報導，與兒子同住胡志明市的父親，被診斷肝癌時已是末期，最近更從醫院被送回家中，進入人生最後的時光。但就算時日不多、不斷被病痛折磨，他還是有活下去的念頭，「想看到兒子今年法律系畢業」。

他表示，自己早就接受了癌症與死亡，但還是想在最後，親眼見證兒子生命中的特殊里程碑，看著孩子穿上學士袍完成學業，迎接下個階段的人生。文章曝光後感到許多網友，「希望你能看到那一天」、「兒子以後一定會記得與愛著你」、「你真的太偉大了」。

據悉，肝癌為越南第2大致死癌症，僅次於肺癌，病例數排行更列在世界前5位，其中約有91％患者因B型及C型肝炎罹病，另酗酒也是該國民眾肝病及肝癌的主因之一。

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