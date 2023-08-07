童軍大露營4萬人急撤！卡努進逼韓國　童軍總會：學生安置室內空間

▲受酷暑、颱風影響，南韓世界童軍大會提前結束。（圖／翻攝自Facebook／中華民國童軍）

記者楊惠琪／台北報導

8月1日在南韓新萬金營地登場的世界童軍大會，全球逾4萬名孩童參加，台灣有1613名童軍參與，連日傳出酷暑、蚊蟲肆虐，有上千人中暑，北市更有3名學生確診自我隔離中，營區環境堪慮，現在又有颱風卡努逼近，中華民國童軍總會今（7日）稍早宣布，活動提前結束，大會將安排參加人員前往室內空間，並提供完善的食宿、醫療照顧與交通需求。

為期11天、四年一度的世界童軍大會，今年在南韓新萬金營地登場，但活動期間遇上極端高溫，近千名孩童中暑、蚊蟲叮咬送醫，營地環境惡劣，遭外界酸整場露營活動猶如「魷魚遊戲」，包括英、美、新加坡等國日前已提前拔營。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年台灣參加學童逾1600人，人數歷年最多，連日都有許多家長向童軍總會、民代陳情、外交部等單位陳情，希望能協助改善營地狀況、確保學童健康狀況。

中華民國童軍總會今天下午在臉書公告，因應卡努颱風將於8月9日至11日影響韓國地區，根據大會最新的決定，在新萬金營地進行的活動將提前結束。大會將會安排4萬多名來自各國的參加人員前往不同地點的室內空間，以排除颱風的影響。大會將提供完善的食宿和醫療照顧，並同時安排交通。

中華民國童軍總會指出，大會計劃在8月11日舉行世界大露營的閉幕式，並安排一場精彩的K-POP演唱會，為整個活動畫下完美的句點，參加人員的送機交通安排將於8月12日開始實施。

中華民國童軍總會表示，對此次情況的關注與準備，是為了確保每一位參加人員的安全，以及維護活動參與的權利。團員們這段時間獲得的國際友誼，以及在國外露營活動中面對環境、解決問題的重要能力，這將是一生難忘的經驗與回憶。

台北市教育局學務校安室主任黃國忠表示，經中華民國童軍總會與大會協調後，決定各國國際交流活動只到今天，明起安置到其他安全的室內空間，也會提供安全的食宿與交通，11日晚上在首爾市區參加閉幕典禮，預計8月12日後各縣市學童陸續返台。