印度「月船3號」首批月球近照曝光　挑戰23日降落月球表面

記者詹雅婷／綜合報導

印度「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）6日進入月球軌道，太空研究組織公布也公開首批拍攝照片，可見隨著距離越來越近，月球表面隕石坑也越來越大。

BBC報導，月船3號的登陸器及探測車預計於23日抵達月球表面，一旦成功，印度將成為全世界第一個登陸月球南極附近的國家，也將是繼美國、俄羅斯、中國之後第四個登月國。月船3號由印度國造推進模組、登陸器以及探測車組成，總重量3900公斤。

月船3號在繞行地球約10天之後，1日被送入跨月軌道，接著6日進入月球軌道，科學家們將開始逐漸降低火箭的速度，讓月船3號來到可以緩慢降落的點。太空研究組織（ISRO）表示，依據所有數據顯示，月船3號狀態不錯。

▲月船3號首批拍攝照片公開。（圖／翻攝自ISRO）

在降落後，六輪探測車將彈射出去，並在月球表面的岩石與隕石坑周圍漫遊，收集數據與圖像，回傳地球進行分析。ISRO負責人索馬納特（Sreedhara Panicker Somanath）表示，「探測車共攜帶5種儀器，用於探測月球表面的物理特徵、靠近月球表面的大氣層和構造活動，來研究月球表面下方的情況」。

月球南極很大程度上尚未被探索過，這塊區域的面積遠比月球北極要大得多。科學家表示，在長期被陰影覆蓋的區域可能有水的存在。