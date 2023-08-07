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隨機殺人致1死13傷　南韓警方決定對外公開「兇嫌身份」

▲▼警方7日公布兇嫌崔元鍾的照片，左為駕照使用的證件照、右為犯下隨機殺人案後被逮時的相片。（圖／京畿南部警察廳）

▲警方7日公布兇嫌崔元鍾的照片，左為駕照使用的證件照、右為犯下隨機殺人案後被逮時的相片。（圖／京畿南部警察廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站3日傍晚發生隨機殺人案，造成1人死亡、13人輕重傷的慘劇，兇嫌不僅開車對行人橫衝直撞，更直接從車上取出生魚片刀衝進百貨商場隨機砍殺，警方今（7）日下午召開委員會後，決定公開兇嫌身份和長相，為22歲的前送貨員崔元鍾（최원종，音譯）。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，自從京畿道城南市地鐵書峴站發生隨機殺人案後，網路社群上的「殺人預告」威脅發文雪片飛來，擔憂模仿犯罪效應發生，警方周末派出特攻隊和裝甲車至各大交通樞紐嚴陣以待，為此京畿南部警察廳7日下午特別召開身份公開審議委員會，討論是否對大眾公開兇嫌個人情報等資訊。

京畿南部警察廳找來了刑事專門辯護律師、教授等外部諮詢委員，以及其他警方內部關係人士等7人，考量兇嫌崔元鍾在人潮往返的公開場所駕車、揮舞刀具，透過攻擊受害者達到殺人意圖，導致其中一人遭殺害死亡，委員會判定崔男犯行相當殘忍、且涉及重大公共利益。

▲▼22歲崔元鍾3日傍晚在京畿道城南市犯下隨機衝撞和殺人，5日出庭接受審訊。（圖／CFP）

▲▼22歲的崔元鍾5日出庭接受審訊。（圖／CFP）

▲▼22歲崔元鍾3日傍晚在京畿道城南市犯下隨機衝撞和殺人，5日出庭接受審訊。（圖／CFP）

審議委員會表示，「從嫌犯（崔元鍾）的口供、現場監視器影像、目擊者描述，作為佐證崔男犯行的證據相當充分，其犯下的隨機殺人案讓全國民眾陷入不安的恐怖氛圍，考量到事前阻斷類似犯罪再度發生的預防效果以及公共利益，決定向大眾公開兇嫌的姓名、長相、年齡等個人資料。」

犯下隨機殺人的兇嫌為2001年出生、現年22歲的男性崔元鍾，警方此次向大眾公開了兩張相片，分別為崔元鍾的駕照證件相片，以及犯案後遭警方逮捕時的相片，由於崔元鍾被逮後拒絕拍攝犯罪嫌疑人面部照片（大頭照，mugshots），因此委員會最後才決定公開警方偵辦時取得、能夠辨識崔男臉部特徵的相片。

崔元鍾3日傍晚5時59分，開著米白色的「起亞早晨」（Kia Morning）轎車衝向京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站附近的人行道，對其中5名行人衝撞，導致原本和丈夫一同外出用餐、走在內側的64歲李姓婦人倒地昏迷，送醫後仍腦死宣告不治，之後他又從車上取出生魚片刀，衝進AK廣場（愛敬百貨）向陌生人揮刀，導致9人輕重傷。

▲▼京畿道城南市盆唐區書峴站發生隨機殺人，李姓婦女遭崔男開米白色轎車衝撞重傷。（圖／CFP）

▲京畿道城南市盆唐區書峴站發生隨機殺人，李姓婦女遭崔元鍾開米白色轎車衝撞，最終腦死宣告不治。（圖／CFP）

警方調查發現，其實崔元鍾在犯下隨機殺人案前，曾用手機搜尋「新林站」、「新林站隨機殺人」、「生魚片刀」、「持刀行動是違法的嗎」等關鍵字，7月29日更在某網路社群發出一則貼文，包括上傳一張30公分的生魚片刀，自稱是23歲、只有高中學歷的送貨員。

警方指出，崔元鍾2020年被診斷罹患「類思覺失調型人格障礙」（SPD），此後長達3年的時間擅自停止服藥、也停止繼續接受精神科治療，研判這可能是造成崔元鍾陷入嚴重被害妄想症、進而導致犯案的原因，目前仍在釐清更詳細的犯案動機。

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