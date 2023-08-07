全球海軍實力評比出爐「台灣排名12」　勝過德國、加拿大

▲在最新出爐的一份全球海軍實力評比中，台灣海軍被列為第12名。（圖／取自中華民國海軍臉書）

記者吳美依／綜合報導

世界現代軍事戰艦名錄（WDMMW）發布全球海軍實力排行榜，評比各國軍艦潛艇數量、服役期限、軍力平衡、現代化程度、後勤支援、攻擊與防衛能力等等。在上榜的36國之中，台灣位居第12名，超越德國、澳洲、加拿大、新加坡等國，而前三名依序美國、中國及俄羅斯。

►第12名：台灣

WDMMW將台灣海軍評為74.6分。該機構表示，截至2022年11月，台灣一共擁有91艘現役艦艇，包括4艘潛水艇、4艘驅逐艦、22艘巡防艦、2艘護衛艦、10艘水雷或反水雷戰艦、42艘離岸巡邏艦、7艘兩棲突擊艦，但沒有航空母艦及巡洋艦。艦體年齡中位數為26.9年，軍力平衡處於平均水準。

▲中國護衛艦「堅強號」停靠青島。（圖／翻攝自中國海軍政治工作部宣傳局）

►第2名：中國

WDMMW將中國海軍評為318.9分，截至2023年8月，這個崛起的海軍大國擁有425艘現役艦艇，包括3艘航空母艦、72艘潛水艇、75艘驅逐艦、71艘護衛艦、44艘巡防艦、49艘水雷或反水雷戰艦、127艘離岸巡邏艦、11艘兩棲突擊艦，不過沒有巡洋艦。艦體年齡中位數僅13.8年，軍力平衡良好。

▲美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（圖／達志影像／newscom）

►第1名：美國

美國海軍仍被廣泛視為世上最強大的海軍，也在WDMMW的評比中獲得323.9分成績。該機構解釋，美國分數那麼高，是因為擁有廣泛的戰艦及潛艇類型，同時兼顧整體數量，進而強化了力量平衡，尤其航空母艦更是領先各國的關鍵。

WDMMW表示，截至2022年11月，美國擁有243個現役艦艇，包括11艘航空母艦、68艘潛水艇、22艘巡洋艦、70艘驅逐艦、21艘護衛艦、8艘水雷或反水雷戰艦、10艘離岸巡邏艦、33艘兩棲突襲艦，但無巡防艦。艦體年齡中位數為23.3年，軍力平衡良好。此外，美國還有67個艦組已經下單但尚未交付，被認為「試圖跟上全球競爭對手中國的腳步」。

