俄半世紀以來首次登月任務　本周發射「月球25號」宣布全村撤離

▲俄羅斯航太人員將「月球25號」探測器與「聯盟2號」載運火箭的上端部分對接。（圖／取自laspace.ru）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯國有企業「俄羅斯航太」（Roscosmos）預計在8月11日實施時隔半世紀以來的首次月球登陸任務，並宣稱「月球25號」（Luna-25）探測器將是世界上第一個在月球南極軟著陸的設備。為了發射探測器，俄國官員表示將於11日疏散一座村莊，因為火箭推進器可能掉落在該區域。

據路透社與space.com報導，俄羅斯航太國有公司原先安排於7月13日從遠東地區的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）將「月球25號」送上月球，但後來推遲至8月11日。這是自1976年「月球24號」成功將170公克的月球土壤送回地球後，俄羅斯睽違近半世紀的首次探月任務。

▲俄羅斯月球探測器「月球25號」於7月26日完成加油工作。（圖／取自laspace.ru）

發射場東南部的哈巴羅夫斯克邊疆區（Khabarovsk）上布列亞區（Verkhnebureinskyi district）官員馬斯洛夫（Alexei Maslov）於7日表示，俄羅斯當局在11日凌晨開始撤離沙赫金斯基村（Shakhtinskyi）的居民，因為這個村莊位處火箭推進器分離後的預測墜落區。

俄羅斯航太國有公司表示，「月球25號」將由「聯盟2號」（Soyuz-2）載運火箭來發射，並將成為全球第一個在月球南極地區軟著陸的探測器，估計將於月球表面進行為期至少1個地球年的任務。

俄羅斯航太還表示，這次登月計畫的主要目標包含，開發在地形複雜的極區實現軟著陸的技術、探測著陸點是否存在水或冰，以及對月球南極進行土壤採樣等接觸研究。