卡努直撲南韓！　世界童軍大露營宣布「全員撤營」

▲ 第25屆世界童軍大露營1日開幕至今多災多難。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓童軍協會主辦「第25屆世界童軍大露營」，1日開幕至今卻接連發生童軍集體中暑、被蚊蟲叮咬送醫等問題，甚至傳出性騷爭議，已有多國代表團提早拔營。如今因卡努颱風直撲，營地恐怕發生災情，主辦單位7日宣布全員撤離，預料將安排入住首爾的飯店。

綜合《韓聯社》等韓媒，世界童軍運動組織（WOSM）7日下午在官網聲明宣布，上午接獲南韓政府通知，由於卡努颱風預期帶來的影響，第25屆世界童軍大會參與人員將提早撤離全羅北道的新萬錦營地。據南韓主辦方說法，將安排各國童軍團8日上午陸續撤出，7日下午部分活動預料也將取消。

南韓氣象廳預測，卡努颱風將朝南韓方向北上，10日上午登陸慶尚南道南海岸，朝西北貫穿整個朝鮮半島，暴風半徑籠罩全國，9日起將為各地帶來強烈風雨。而新萬錦營地在活動第一天就因排水不善而淹水，各界憂心卡努恐怕導致災情重演。

總統尹錫悅7日上午已聽取活動相關颱風緊急應變計畫，發言人金恩慧（김은혜）說明，他6日便著手與相關部門討論活動替代方案，可能將所有童軍團住宿及活動地點移至首爾等首都圈地區。

《韓聯社》披露，政府正研議借用首爾市內大學宿舍、企業進修設施及各行政區體育館；閉幕式前晚（11日）的K-POP演唱會原定在全州世界盃競技場舉行，目前則討論移師首爾上岩世界盃競技場等首都圈場館。