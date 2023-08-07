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警路上發現一具女屍　懷疑是失蹤金髮辣妹「身穿運動服」離奇消失

警路上發現一具女屍　懷疑是失蹤金髮辣妹「身穿運動服」離奇消失。（圖／翻攝自Harford County Sheriff`s Office）

▲警方目前仍在調查女子失蹤案。（圖／翻攝自Harford County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州37歲女子瑞秋(Rachel Morin)近來外出後突然失蹤，警方在街上找到她的車輛後，後來又找到一具女性遺體，該名女性有著金髮藍眼等特徵，外貌與失蹤的瑞秋十分相似，警方目前正在調查身分與死因。

哈德福郡(Harford County)警方表示，37歲女子瑞秋最後一次被人看到時，是5日下午6時她正準備前往貝萊爾市(Bel Air)的Ma & Pa Heritage Trai，後來人便失去蹤跡，由於她沒有回家，男友當日晚間11時20分向警方報案。

警方隔日下午1時左右，在威廉斯街(Williams Street)步道入口發現瑞秋的車輛，然而車上卻沒有她的蹤影，警方持續進行搜尋，後來找到一名身分不明的女性遺體。

警方表示，瑞秋是一名身高約157公分、體重48公斤、金髮藍眼的女性，出門時她身穿深色背心、藍色運動胸罩、黑色短褲和運動鞋，「我們認為發現的就是瑞秋的遺體，不過在經過法醫檢驗前，仍無法正式確認」。親友聽聞發現屍體的消息，紛紛在網路上發文祈禱，案件仍待進一步調查。

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