柬埔寨國王正式任命　「前總理長子」洪馬內接棒統治

▲柬埔寨前總理洪森的長子洪馬內（Hun Manet）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）今日簽署皇家法令，正式任命前總理洪森的長子洪馬內（Hun Manet）擔任第七屆政府總理。新一屆國會8月22日通過信任投票後，他與內閣將在同一天宣誓就職。

7月23日，柬埔寨舉行全國大選，洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP）取得壓倒性勝利，在國會125席之中拿下120席。3天後，他宣布辭去總理一職，把權力移交給長子，但仍會在立法機關及執政黨內擔任要職。

▲洪森鐵腕統治柬埔寨近40年。（圖／達志影像／美聯社）



路透社、亞洲新聞台等外媒報導，柬埔寨歷經多年戰爭及種族滅絕的混亂後，洪森於1985年掌權，協助國家現代化並且漸趨穩定，但在鐵腕統治的38年期間，也被批評貪腐氾濫、扼殺民主。

事實上，柬埔寨今年7月的大選中，幾乎有實力的反對派都被政府排除在外，因此被美國、聯合國及歐盟批評既不自由也不公平。洪森把執政權直接交給兒子，也被輿論比喻成北韓金氏王朝。

不過，洪森否認上述指控，宣稱這次權力移交是為了維持和平、避免流血。他還警告，如果長子性命受到嚴重威脅，自己將會重掌總理職務。

▲洪馬內曾受過西方教育，為了接棒父親總理一職，接受多年栽培。（圖／路透）



45歲的洪馬內畢業於美國西點軍校，曾在美英分別獲得經濟學碩士及博士學位，目前擔任柬埔寨武裝部隊副司令。分析人士指出，儘管他為了接棒總理職位接受多年栽培，但幾乎沒有發表過國家願景，在政治舞台上也「未經考驗」。外界大多預期，與父親相比，他不會走出一條更自由的道路。