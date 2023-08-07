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美加州消防直升機「空中碰撞」墜毀　撲滅野火途中釀3死

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州南部市鎮卡巴藏（Cabazon）於當地時間6日下午發生墜機事故，一架消防直升機在試圖撲滅森林大火時，疑似在空中發生物體碰撞而墜毀。據當地媒體的最新消息，已有3人不幸喪命。

▲▼加州南部「兔子山野火」（Rabbit Fire）災情。（圖／路透）

▲美國加州一架消防直升機墜毀，據信已導致3人喪生。圖為加州南部「兔子山野火」（Rabbit Fire）災情。（示意圖／路透）

根據美媒CBS報導，加州河濱郡（Riverside County）卡巴藏附近的10號高速公路，一架消防直升機在當地7日下午5時左右發生碰撞墜毀，當時消防員們正在奮力撲滅一場延燒20英畝（約2萬4400坪）的野火。但另一家美媒ABC則表示野火面積約3英畝（約3670坪）。

官員初步消息指出，事故造成一人或多人死亡，但目前尚未正式公布關於直升機上載有幾人、受傷情況或是否有人倖存等相關細節。然而，BNOnews引述加州洛杉磯KFI電台報導表示，有3人在墜機事故中不幸死亡。

據CBS電視新聞畫面可見，至少3輛消防車與1輛救護車已部署至墜機地點，且周邊地面呈現大片焦黑，尚不確定這是由於直升機墜機燒毀或是原先燃燒中的野火所導致，當局仍在進行調查。

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