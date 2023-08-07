知名癌症女醫陳屍家中！射殺4月大女兒後輕生　享年40歲

▲ 卡塞塔是知名的癌症醫師。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一名女醫師以治療癌症出名，5日竟和年幼的女兒雙雙中槍陳屍家中，調查指向她親手射殺孩子後飲彈自盡，且當時她的父母也在屋內，案情曝光後震驚社會。

綜合《紐約郵報》等美媒，40歲女醫師卡塞塔（Krystal Cascetta）是紐約市西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）血液腫瘤科專家，5日和出生僅4個多月的女兒雙雙陳屍紐約州西徹斯特郡（Westchester）家中。

警方初步調查指出，卡塞塔當天約上午7點進入孩子的房間，射殺獨生女後自盡，現場證據也指向謀殺後自殺，作案動機尚不清楚。警方未公布嬰兒身分，但網路上的出生登記顯示，女嬰出生僅4個半月。

官員透露，案發時卡塞塔的父母也在屋內，37歲的丈夫塔爾蒂（Timothy Talty）則不在家。塔爾蒂是能量棒公司Talty Bar創始人，卡塞塔則以醫學及科學背景為產品研發提供建議。兩人於2019年結婚，案發的房產由夫妻倆共同持有，價值100萬美元。

Talty Bar公司網站寫道，卡塞塔有記憶以來就立志從醫，國中時母親的摯友死於乳腺癌，令她決心攻讀腫瘤科。她去世的消息震驚親友及患者，稱她生前非常關心病患，這項噩耗令許多患者及同事悲痛不已。

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