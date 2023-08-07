卡努估10日登陸南韓「暴風圈籠罩全國」！　挾風雨貫穿半島北上

▲ 南韓氣象廳預測，卡努將於10日上午登陸慶南南海岸。（圖／南韓氣象廳）

記者陳宛貞／編譯

今年第6號颱風卡努正朝南韓前進，預料10日上午將在慶尚南道南海岸登陸，最快9日起為全國各地帶來強烈風雨，在全羅北道舉行的第25屆世界童軍大露營也在影響範圍內，各界憂心恐怕發生淹水災情。

《韓聯社》綜合南韓氣象廳颱風資訊及簡報指出，卡努截至當地上午9時位於日本沖繩東北東方330公里處海面，正向東北移動，預料傍晚將轉向西北方，循鹿兒島縣西側海面北上，約10日上午9時到達釜山西南方90公里處海面，屆時威力預料將維持南韓強颱標準（中心最大風速達每秒33至44公尺，可使火車脫軌）。

卡努預計10日上午自慶南南海岸登陸，朝西北貫穿整個朝鮮半島，暴風半徑籠罩南韓全國，至11日上午9時將繼續北上至咸興西南方40公里處，並於12日上午抵達中國東北地區時降為溫帶低氣壓。

▲ 截至南韓下午1時（台灣中午12時）的朝鮮半島周邊衛星雲圖。（圖／南韓國家氣象衛星中心）

南韓氣象廳預測，卡努將對全國帶來強風暴雨，慶尚道海岸最大瞬間風速約每秒40公尺，江原道嶺東、慶尚道內陸及濟州島每秒25至35公尺，京畿道南洞內陸、江原道嶺西、忠清南道東部、忠清北道及全羅道東部每秒20至30公尺，首都圈、忠南西部及全羅道西部每秒15至25公尺。

江原道嶺東9日至10日預估降雨量為200至400毫米，部分地區可能達到500毫米以上；嶺南則估計降下100至200毫米，部分地區300毫米以上。

全羅北道新萬錦營地現正舉行世界童軍大露營，但活動第一天就因排水不善而淹水，如今又有卡努直撲而來，引發各界憂心災情重演。主辦單位7日表示，上午已召開會議討論應對措施，若颱風造成排水及安全問題，預計將童子軍撤離至全羅北道各地共14處避難所。