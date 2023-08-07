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電動自行車「充電燃燒」恐怖大火燒死爸爸　70消防員打火見男屍

▲▼倫敦北部的肯蒂什鎮（Kentish Town）一戶人家將電動自行車充電，鋰電池卻引發了大火，父親在火場中不幸身亡。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲倫敦北部一戶人家為電動自行車充電，鋰電池卻引發了大火，父親在火場中不幸身亡。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者張寧倢／編譯

英國倫敦康登區（Camden）一戶人家上月發生嚴重火災，大火波及6戶排屋。當局調查認為，最可能的起火原因是正在充電的電動自行車發生問題。現場70名消防人員耗費2個多小時才控制住火勢，而這戶人家的父親在一樓被發現死亡，據信他的兩名孩子也目睹了家園被燒毀的情景，恐怕會留下心理陰影。

根據英國鏡報、每日郵報報導，倫敦北部的肯蒂什鎮（Kentish Town）7月6日上午7時左右，鎮上一處聯立排屋其中某一棟發生火災，現場冒出大量濃煙，消防單位接獲至少13起火警通報電話，從肯蒂什鎮與周邊的消防局調來一共10輛消防車與70名消防員，灌救2個多小時，在9時22分才終於控制住火勢。

倫敦消防隊發言人表示，這戶住宅的地面樓層與再往上一層樓都被燒毀，還波及到左右兩旁約6棟排屋，而最有可能的起火點是鋰電池組，當時住戶正在為電動自行車充電。發言人補充，在消防人員抵達現場前，有5人自行逃出火場，但消防員在地面樓層發現一名男性當場死亡。

街區租戶與居民協會代表卡羅（Billy Corrol）表示，「社區裡的每個人都被徹底嚇壞。看起來就像一枚火箭彈打中了這棟房子然後爆炸燃燒，這場火災造成的損害就是如此嚴重，那棟房完全燒沒了。」

死者據信是一名育有2個孩子的父親，他倖存的家人目前暫時和親戚住在一起，並同時尋找其他住處。卡羅說，「這太令人震驚了，尤其是對小孩子來說。我認為他們確實目睹了大火，看到他們的家被燒毀，這將在畢生留在他們的心中。」居民協會為這家人發起了網路募款，目前已經籌到670英鎊（約新台幣2.7萬元）距離2000英鎊（約新台幣8萬元）仍有一段距離。

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