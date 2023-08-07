熟人進出家中！女童從5歲遭性侵至10歲　德州男侵犯4女被重判40年

▲德州32歲男子長年性侵4名女童，被重判40年有期徒刑，不得假釋。（圖／翻攝自Harris County District Attorney Office）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國德州休士頓（Houston）一名32歲男子被揭露長期性侵4名女童，其中一名女童自2009年開始遭受性侵時年僅5歲，經陪審團判定有罪後，法官6日重判他40年有期徒刑，不得假釋。

根據福斯新聞報導，哈里斯郡（Harris County）地方檢察官辦公室聲明，32歲的阿爾瓦羅（Alvaro Jeronimo Juarez）被一名法官判處40年刑期，且不得假釋。此案的首席檢察官之一、地方助理檢察官納札羅娃（Dana Nazarova）表示，第一位受害人2018年首次出面指控後，其他3名受害人也挺身而出，說出了發生在她們身上的事，並站上法庭作證。

檢方表示，阿爾瓦羅從2009年開始多次侵犯一名5歲女童，而他是女童一家的友人，有時會借宿女童家中，阿爾瓦羅利用成年家庭成員對他的信任，在他們家任意進出，對孩子們進行誘騙、虐待與恐嚇。受害人們通常是從5歲開始受到侵犯，並一直持續到10歲左右。

納札羅娃說，「他使用特殊的方法來誘騙孩子們，比如發送他們最喜歡吃的零食。然後他想辦法嚇唬他們，例如拿出假的徽章。」哈里斯郡地方檢察官奧格（Kim Ogg）表示，此人偷走了這些女孩的童年，法律理所應當地把他關進牢裡，沒有假釋的機會，必須服完長達40年的每一天刑期。