他樂透爽中2.6億「竟淪落街頭還坐牢」　低調現況曝光

▲英國男子萊恩中樂透後生活急轉直下。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國男子萊恩（Lee Ryan）買樂透中了650萬英鎊（約新台幣2.6億元），卻在奢華購物、投資失利、錯誤決策等情況下花光光，一度入獄坐牢，還流落街頭長達5年。但他如今已經振作，在倫敦西南部的特威克納姆（Twickenham）定居，並以室內裝潢師為業，過著低調卻充實的生活，「現在是我最快樂的時候」。

《鏡報》家報導，萊恩1986年第一次入獄服刑時，就曾夢想過中樂透，沒想到1995年夢想成真。不過，他花錢毫無節制，瘋狂購買別墅、豪車、飛機、直升機等。他事後想起來，最值得的就是把錢分送給街友，「我把很多錢花在我當時認為有需要的人身上。我曾經把裝滿現金的信封塞給街友，這是我從財富中獲得的最大快樂」。

後來，萊恩因為處理贓車入獄，又在2003年離婚。他與新女友搬到對方母國吉爾吉斯，卻在那裡生意失敗、房地產投資失利，一共慘賠200萬英鎊，接下來又遇上一系列慘事，被管家偷走4萬英鎊，被縱火犯燒毀14.5萬英鎊的法拉利等等。他也曾想要搶劫，但後來放棄念頭，2010年身無分文地回到英國，靠自己慢慢重新站起來。

EXCLUSIVE: 'Lotto lag' who scooped £6.5million before going to jail now skint and works as a painterhttps://t.co/oa0rZfCfmO pic.twitter.com/IYuajnrv3V — The Mirror (@DailyMirror) August 4, 2023

萊恩受訪時說，很多人認為，只要中樂透，一切問題都能迎刃而解，但事實並非如此，因為這反而是憂慮的開始，「你會看清楚生活裡人們的真面目，甚至你自己的家庭都會支離破碎。這一切只是幻覺，這些財產都是困住你的陷阱。人們認為你因為擁有東西而過得很好，但我認識如此有錢卻痛苦的人。」

現年63歲的萊恩如今低調度日，卻感覺到無比富足，形容自己是「精神上的億萬富翁」，「除了死亡，沒有什麼比無家可歸更糟了，所以我測試過自己了，一切都好。即使現在，我有時也會在帳棚裡過夜，只是為了自我提醒…我撐過這一切了」。