這城市沒冷氣不能活　女護士45.5度高溫散步「活活熱死在街上」





▲女護士因為不耐高溫，被發現陳屍在路上。（圖／翻攝自Phoenix Police Department）

記者李振慧／綜合報導

全球暖化導致美國各地出現破紀錄高溫，34歲女子潔西卡(Jessica Christine Lindstrom)近來在亞利桑那州鳳凰城散步後突然失蹤，後來被人發現因為承受不了當地45.5度高溫，活活熱死在街上。

來自奧勒岡州的女護士潔西卡，近來前往亞利桑那州鳳凰城探訪親戚，4日上午8時30分左右在當地公園Deem Hills Recreation Area散步後失蹤，警方後來派出無人機與搜救隊員進行大規模搜索，於下午5時左右在一條路上發現她的屍體。

消防局長道格拉斯(Scott Douglas)表示，初步調查顯示，潔西卡應該是散步時無法承認當地高溫的天氣而死，「很不幸地，死者因為來自奧勒岡州，那裡的天氣沒有這裡這麼熱」。

根據馬里科帕郡(Maricopa County)最新資料，今年當地已發生39起高溫死亡事件，另外還有312起疑似因高溫而死事件正在調查中，去年當地同時期則有42人因為高溫死亡，另有282起類似死亡事件正在調查中，當地因為連續打破高溫紀錄，而被專家認為是沒有冷氣無法居住的地方之一。