家裡冷氣壞掉沒錢修　美國夫妻忍4天雙雙陳屍家中

▲夫妻倆住處的冷氣壞掉，儘管已規劃要維修，但兩人最終仍熬不過致命熱浪，雙雙陳屍家中。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國德州一對夫妻住處的冷氣故障，但當下沒有多餘的錢修理，只能先忍耐，等到貸款下來再來預約維修，以為可以熬過這波致命熱浪。但才隔短短4天，兩人被發現陳屍家中。

綜合商業內幕、KTRK-TV等報導，夫妻雷蒙納與蒙韋艾森（Ramona and Monway Ison）住在德州休士頓郊區，就在今年6月，當地發布自2016年以來的首次超高溫警告。

夫妻倆住處的冷氣6月12日壞掉，但當時手上沒有經費維修，只好先處理貸款相關事宜，所幸6月15日就拿到這筆錢，立刻預約6月16日進行維修。然而就在維修日這天，鄰居發現兩人沒有帶著心愛的寵物犬出來散步，敲門拍窗都沒有反應，決定報警處理，這才發現兩人已經陳屍家中。

夫妻倆的女兒蘿克珊娜（Roxana Floods）透露，當時父母正收拾東西準備離開，但從兩人當時被發現時的狀態來研判，他們應該是覺得天氣太熱，準備要離開，但那時已經太晚了，「我希望大型（空調）公司能設立相關機制，警告民眾高溫有多麼致命，如果沒有錢進行維修，那就要讓他們知道，這實際上就像是待在烤箱裡。」

休士頓地區現階段仍處於國家氣象局（NWS）發出的高溫警告之下，機構表示，極端高溫與潮濕將大大增加熱相關疾病的可能性。自2023年6月以來，光是德州哈里斯郡就有7人死於與高溫有關的疾病。