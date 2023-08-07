不再拖延！《讀賣新聞》：日本擬8月底前排放「福島核廢水」

▲日本福島核電廠將核處理水排放至大海的藍色輸送水管。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

在獲得國際原子能總署（IAEA）安全上的背書後，日本首相岸田文雄先前曾經表示，日本政府預定今年夏季8月以前開始排放福島第一核電廠含有氚的「核處理水」（ALPS處理水、核廢水），如今日媒引述多名相關消息人士說法表示，考量福島縣近海漁業時程，必須在8月底前就要開始排放核處理水。

根據日媒《讀賣新聞》，多名日本政府關係人士透露，日本有意將排放福島核電廠核處理水的開始排放日期安排至8月下旬起，隨著IAEA在安全評估報告為日本背書，岸田政府傾心盡力和國內反對人士、周遭國家取得溝通和諒解。

相關人士推測，岸田文雄本月18日前往華府近郊大衛營會晤美國總統拜登、南韓總統尹錫悅，並於20日返回日本後，將和經濟產業大臣西村康稔召集閣僚會議，針對具體排放時程做出最終決定。

相關人士分析，一方面岸田文雄是想藉由此次出訪美國時，各別和拜登、尹錫悅見面，並向他們強調核處理水的排放是建立於科學根據和安全性的基礎之上；另一方面，福島縣近海拖網漁業將從9月展開，因此日本政府高層試圖避免核處理水排海時期延後至和9月拖網漁業的時間點重疊。

至於日媒《朝日新聞》則補充，總理官邸高層在排海計畫事前準備作業、排海通知上需要一周以上的時間做安排。

且岸田政府有意在18日美日韓元首峰會結束後才會針對排海時程做出最終決定，其原因是為了顧及南韓尹錫悅政府，尹錫悅政府因為對日本採取柔軟態度而遭國內反對派嚴厲批判，岸田政府擔憂核處理水排海恐怕會在明年國會議員選舉（總選）對尹錫悅政權招來負面影響。

針對上述日媒報導，日本內閣官房長官松野博一7日上午在例行記者會上重申，政府預估核處理水的排海時間點位於今年春季至夏季之間；至於何時公開具體排放時間點，則是透過政府跨部門確保排海安全性、評估如何應對負面謠言後，再自行評估是否公開。