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韓警高度戒備！他玩遊戲「預告殺人」遭移送關押　最重恐判10年刑

▲▼南韓警方出動警察特攻隊前往仁川Pentaport搖滾音樂節巡邏。已有46名發文威脅預告殺人者被警方逮捕。（圖／CFP）

▲南韓警方出動警察特攻隊前往仁川Pentaport搖滾音樂節巡邏。已有46名發文威脅預告殺人者被警方逮捕。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從7月21日在首爾市冠岳區新林洞、8月3日在京畿道城南市盆唐區地鐵書峴站發生隨機殺人案，全國警戒草木皆兵，尤其社群網路氾濫著「殺人預告」文章，截至昨（6）日總共有46人被捕，而一名在網路發文、威脅殺人的民眾，首度被警方以預謀殺人罪移送關押，最重恐面臨10年以下徒刑。

根據《韓聯社》，慶北警察署6日指出，自從首爾市冠岳區新林洞發生隨機殺人案後，一名33歲的民眾A某預先購買好兇器，7月24日晚間8時在網路遊戲玩家匯集的聊天軟體群組，上傳一張拍攝該兇器的照片，並留言預告自己將要殺害某特定人士。

來自其他地區的民眾看到A某張貼的相片和留言後，緊急向警方報案，警方獲報後緊急逮捕A某，並當場扣押A某購買、預計用來作案的兇器，從報案到緊急逮捕只花了1個半小時，警方展開調查後發現，A某確實曾構思犯案地點、甚至到該地點進行事前探訪，確定該行為符合預謀殺人。

慶北警察廳重案股長張贊益（장찬익，音譯），「從A某事前準備用來犯案的兇器，以及其預先謀畫的各種行為，我們研判他有可能實踐殺人犯罪，因此套用預謀殺人罪嫌。」

南韓法律規定，若以犯下殺人罪為目的預謀殺人，最重可被判處10年以下的有期徒刑。

報導指出，A某是自從首爾新林洞發生隨機殺人案後，第一個因為在網路上留言預告殺人，而被以「預謀殺人」罪嫌移送關押的罪犯。

►南韓「殺人預告」發文遍布 警方緊急逮捕46人！他解釋：只是好玩

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