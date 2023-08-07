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烏克蘭連轟2座克里米亞橋梁　迫使俄人民「對戰爭有感」

▲▼連接烏克蘭赫爾松地區和克里米亞半島的「瓊加爾橋」（Chonhar Bridge）被轟炸。（圖／翻攝推特）

▲瓊加爾橋被轟出三個窟窿。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭武裝部隊6日宣稱，連續砲擊連接赫爾松及克里米亞半島的2座橋梁，俄方扶植官員也證實遭遇攻擊。《紐約時報》報導，基輔如今尋求破壞俄軍關鍵補給路線，把戰爭範圍擴展至新領土，並迫使俄羅斯一般人民正視克里姆林宮的戰爭。

CNN、《路透社》等外媒報導，基輔攻擊俄軍補給必經路線「瓊加爾橋」（Chonhar Bridge），以及連接赫爾松與克里米亞東北部小鎮格尼奇斯克（Henichesk）的另一座較小橋梁。

莫斯科扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在Telegram宣布，「敵人對克里米亞北部瓊加爾橋區域發動導彈攻擊，其中一枚命中，部分導彈被防空系統擊落。路面受損，交通改道，維修工作已經開始。」

同為莫斯科扶植的赫爾松占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）宣稱，基輔使用西方提供的暴風影導彈（Storm Shadow）發動攻擊，瓊加爾橋被轟出三個窟窿，幸好結構並未受損，但有一位平民駕駛受傷。至於格尼奇斯克橋旁的天然氣管線則被破壞，逾2萬人無瓦斯可用。

對此，烏克蘭安全局局長馬柳克（Vasyl Maliuk）表示，任何發生在俄國船艦或克里米亞橋梁的爆炸都是「絕對合乎邏輯且有效的一步」，此類特殊行動在烏克蘭領海及領土進行，因此完全合法。若俄羅斯人希望此類爆炸停止，「他們唯一的選擇就是離開烏克蘭的領海及我們的土地」。

各大外媒紛紛指出，烏克蘭變得更加大膽，越來越頻繁在俄羅斯境內或俄羅斯控制領土發動攻擊。今年一整個夏天，他們對俄國城市展開一系列無人機侵擾，5日更誓言對俄軍船艦及克里米亞橋梁發動更多類似攻擊。
 

 
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