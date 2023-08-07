韓「炸彈恐攻」預告！釜山、濟州機場都收到　航廈搜出白色粉末

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓網路社群近日接連出現預告隨機殺人的文章，範圍從首都圈擴及濟州島。濟州警察廳7日透露，前一晚有人發文預告要在濟州國際機場進行炸彈恐怖攻擊，並且打算刺傷逃出來的人，但警方耗費2小時搜索未果。釜山金海國際機場也接獲類似威脅，警方在機場發現白色粉末，但查明並非有害物質，已經銷毀。

▲南韓濟州國際機場成為預告犯罪的場所，警方不敢大意，立刻進行嚴密搜索。（示意圖／CFP）

根據韓聯社、首爾新聞報導，濟州警察廳網路搜查隊發現，在6日晚間9點7分左右，有人在南韓論壇Dcinside上傳犯罪預告文，內容提及「明天（7日）2點會去濟州機場進行炸彈恐攻，已經在濟州機場設置好了炸彈，我會用XX殺死所有逃出來的人。」

由於發文者主張會進行隨機刺人與爆炸攻擊等嚴重犯罪，警方立即組織派遣特攻隊等13名警力、3隻搜索犬、機場公社爆炸物處理班（EOD）等12人，在機場1到4樓的所有樓層進行了2個小時嚴密搜查，但沒有發現可疑之處。為了以防萬一，除了機場內部值班人員之外，所有民間一般人士也實施了避難。

濟州警方表示，預告攻擊的當天將從上午6時起機場部署警察特攻隊的裝甲車與雙重武裝的隊員，並徹底管控出入者，為任何可能的緊急情況做好準備。另外，網路搜查隊也正在追蹤發文者的IP位址，必將進行嚴懲。

另外，釜山廣域市警方透露，7日午夜0時18分左右網路論壇出現一篇宣稱「要在金海國際機場進行炸彈恐攻」的文章，內容提到「將引爆炸彈並持小刀殺光所有人」。警方當天上午進行搜索後，在國際線航廈1樓發現不明白色粉末，調查後確認並非危險物，並已銷毀。除了投入特警隊加強機場安全，並調查監視器畫面外，也正在調查發文者身分。

韓媒指出，據悉首都圈的金浦國際機場以及大邱廣域市的大邱國際機場，目前也接獲類似檢舉，但沒有特別情況發生。