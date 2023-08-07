他海漂35小時奇蹟獲救！　小船「半截沉入海」驚險生存影片曝

▲美國25歲男子海釣差點沉船，海上漂流35小時後幸運獲救。（圖／翻攝自Facebook／@USCoastGuardSoutheast）

記者張寧倢／編譯

美國佛州25歲男子格雷葛里（Charles Gregory）於當地時間4日一早前往聖奧古斯丁（St. Augustine）海岸釣魚，由於錯估漲潮速度，他的12英尺（3.6公尺）小船被海浪帶到外海，他不但被水母螫傷還看見鯊魚，所幸在海上漂流35小時後終於獲救。海岸防衛隊表示，他被發現時小船已經快要沉沒，船頭浸在水面下。

▼當局公布影片，男子坐在小船上驚險漂浮，再晚一點被發現可能就要沉船。（影片自Facebook若遭刪除請見諒）

根據CNN報導，格雷葛里以往曾多次到聖奧古斯丁海岸釣魚，但4日漲潮速度卻比他想的還要快，一陣海浪擊中他的輕型平板小船，導致他不慎落海，雖然他最後設法爬回到了船上，但小船很快就被浪潮帶離海岸。

格雷葛里的父親向CNN表示，兒子失蹤將近2天以來都在海上「掙扎求生」，白天頂著佛州熾烈的豔陽，晚上還得承受風颳與冰冷海水，他緊緊抓住一部分已經淹沒的船，被水母螫傷，還看見鯊魚，「他快要嚇死了。」為了讓小船浮在水面上，他拆掉了船的發動機，還把自己的泳褲脫下來當作旗子，向附近的船或飛機揮舞求救。

▲格雷葛里過去多次在同一地點海釣，這次卻遭遇生存危機。（圖／翻攝自Facebook／@USCoastGuardSoutheast）

美國海岸防衛隊（USCG）表示，一名成員5日上午在離岸12英里（約19.3公里）外的海上發現了格雷葛里，並將他從大西洋救了回來。海防隊發布的影片中可以看見，在救援人員抵達前，格雷葛里坐在小船上載浮載沉，船頭已經浸在水面之下。

父親表示，格雷葛里現在在家休養，他體力耗盡、脫水、嚴重曬傷、瘀傷與螫傷，很導致他很難移動身體或下床，還患有橫紋肌溶解症。這種疾病會使得受損肌肉分解，並導致肌肉細胞壞死後的產物進入血液，造成腎臟機能損傷。不過他也表示，很高興兒子可以活著回家，感謝搜救人員與所有人的幫助，整起事件最終為大家帶來「永遠不要放棄」的寓意。