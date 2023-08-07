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TOYOTA Corolla Cross換5代油電！油耗21.9km／L　折合新台幣59萬

▲大陸一汽豐田推出最新的Corolla Cross油電款！（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

 ▲大陸一汽豐田推出最新的Corolla Cross油電款！（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者徐煜展／綜合報導

帶來更好的動力與節能優勢，大陸一汽豐田推出換上第5代油電的TOYOTA Corolla Cross，油耗表現更出色，並搭上最新的數位座艙，以人民幣13.98萬起開賣！

▲大陸一汽豐田推出最新的Corolla Cross油電款！（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲大陸一汽豐田推出最新的Corolla Cross油電款！（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲大陸一汽豐田推出最新的Corolla Cross油電款！（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲第5代THS油電系統會跑、更省油，全球Corolla家族逐漸換上這套新系統。

新Corolla Cross油電外型與台灣熟悉的並無什麼不同，最大重點以2.0升自然進氣引擎，搭配最新的第5代THS油電系統，內部鋰電池相較過去有著能量密度更高、輕量化等優勢，繳出193匹綜效馬力，平均油耗來到出色的21.9km/L水準，共推出6款車型，人民幣13.98～18.48萬，折合新台幣59～78萬左右。

▲大陸一汽豐田推出最新的Corolla Cross油電款！（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲大陸一汽豐田推出最新的Corolla Cross油電款！（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

▲座艙擁有3種配色，換上新的12.3吋數位儀錶。

配備上相當吸引人，以10.25吋多媒體螢幕，結合新的12.3吋數位儀錶，具備T-Pilot安全輔助系統（類似TSS），整合LTA車道維持追蹤、PCS預警防護緊急剎車、DRCC智慧定速跟車等多項系統，結合實用的TOYOTA Connect智慧聯網服務。

值得一提的是，除了大陸推出最新的油電Corolla Cross，日本今年秋季也有Corolla Cross更新計劃，同樣會以第5代油電，結合1.8升自然進氣引擎，至於台灣改款動向目前尚未有進一步消息，值得後續觀察追蹤。

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