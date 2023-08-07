科技巨頭CEO薪資「暴增近3500％」　38.9萬名員工卻遭大裁員

▲Alphabet首席CEO佩吉「榮登」全美薪資最高CEO。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

去年各大科技公司以營收、利潤下降，必須刪減人事等成本開支為由進行大裁員，但美媒分析調查公司的數據顯示，在公司大砍員工的同時，CEO們薪水卻大幅上漲，更有薪資暴漲逾3000％的誇張情況。

《abc News》分析研究公司「Equilar」在5月、6月釋出的相關數據，Google母公司Alphabet的首席CEO佩吉（Sundar Pichai），2022年的年薪就高達2.25億美元（約新台幣71億元），標示了與前年相比薪資「猛爆性增長」3,474％，他因此成為全美國年薪最高的CEO。

2022年底接近2023年初，Alphabet卻宣布季裁員1萬名員工。

微軟今年1月也宣布新一輪裁員計畫，遭裁撤的員額為1萬人，但公司2022年給CEO納德拉（Satya Nadella）的薪酬卻將近5500萬美元（約新台幣17億元），年比跳增10％。

除此之外，臉書母公司Meta、Uber與軟體公司Salesforce等十多家科技公司，也都是同樣操作，儘管2022年初都宣布裁員，但CEO卻加薪了。

專門追蹤裁員情況的網站「Layoffs.fyi」統計，從2022年至今，已有大約38.9萬名科技業員工遭到裁員，裁員的企業中包括多家全美最知名的大企業。

科技巨頭CEO年薪大漲對比大批員工遭裁，已引起外界關注，分析人士與社會各界認為，這顯示了科技業CEO與員工的收入差異，符合整體經濟中差距日漸擴大的趨勢。

分析人士指出，CEO薪酬來源除薪資、績效獎金外，事實上「股票獎勵」占比很大，CEO與股東利益一致的情況雖然能鼓勵CEO推動公司健全發展，但也容易出現如現在所發生的短期削減成本，並剝奪員工利益的行為。