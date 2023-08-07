　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單親媽睡覺「摸到成鳥」嚇醒！色鄰躺身邊噁回：我是你老公

（示意圖／Pexels）

▲一名二寶媽與鄰居歡慶搬家，竟險遭對方性侵。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

台北一名二寶媽獨自撫養雙胞胎，想搬到同棟大樓中更大間的房間，碰巧住2樓的李姓男子表示不續租，雙方遂相約與房東簽約，並於結束後到KTV飲酒歡慶搬家。沒想到，李男竟趁女方喝醉後、偷偷溜進她家脫下褲子意圖性侵，所幸被害人剛好驚醒，舉手碰到李男生殖器，立即大聲斥責，這才逃過一劫。

判決書指出，李男於民國109年7月間，利用居住於臺北市中山區某大樓11之女子因其小孩日漸成長，居住空間不足，擬更換租屋地點，透過李姓管理員找尋是否有合適房屋要出租之際，旋即透過李男告知女方其不續租原向楊男所承租之2樓房屋，被害人即於同年7月18日晚間在李男陪同下，與楊男簽訂房屋租賃契約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李男為慶祝被害人簽約完成，即於簽約後一起至卡拉OK飲宴，其知悉女方小孩因參加夏令營不在家中，且見她因飲酒後其精神已達不能或不知抗拒之狀態，竟基於乘機性交之犯意，持鑰匙開門進入對方臥室，隨即躺在她身旁，並褪下2人之外褲與內褲意圖性侵；此時被害人剛好甦醒，手並觸及李男裸露之下體生殖器官時，迅即大聲質問並斥責，李男因此罷手而未遂。

李男辯稱，自己從未進去被害人住處，也沒有要為乘機性交之事，當時女方並未喝醉仍是清醒，最後也是自己找鑰匙出來開門，且住處尚有其兩個兒子在家。當事人證稱，她當時醒來發現身邊有人，原以為是孩子，用手摸了一下發現是成年男性，且沒有穿褲子，立即質問「你是誰？」對方則回應，「我是你老公」。

台北地院審酌，被告為逞一己私慾，進入被害人住處利用其不知抗拒之際著手為性交行為而不遂，罔顧性自主權，造成對方身心受創，嚴重破壞對他人之信任關係，所為自應予非難；又考量被告始終否認犯行，且對事實經過反覆其詞，迄今尚未和解並獲得其諒解，依乘機性交未遂罪判處有期徒刑4年；可上訴。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
便秘不是吃高麗菜　醫曝「這4種菜」達雙倍纖維質量效果
探視剛出生孫女！婆婆一見「金髮碧眼」逼驗DNA　陸男拒絕喊：女兒是我的
60歲婦人直呼「這病比生小孩更痛」　醫：每3人就有1人中鏢

ET快訊
雨神還沒走！雷雨彈再轟1周「警戒範圍擴大」　4地區明停班課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單親媽睡覺「摸到成鳥」嚇醒！色鄰躺身邊噁回：我是你老公

老高喊「表現形式不一樣」否認抄襲！他再開嗆：快50歲裝什麽傻

他抓包妻子外遇「還帶小王回娘家」　釣出過來人教4招保財產

收到裸照驚嚇！她反被母指責「不檢點」⋯心理師1句話讓媽媽傻了

漫畫走出來！南韓「最美模特」降臨台灣　性感秀CG身材電暈15萬人

雨神還沒走！雷雨彈再轟1周「警戒範圍擴大」　4地區明停班停課

看太多A片「真的會影響勃起」！最美性學博士曝2關鍵

成立5年首屆《美感 · 跨域》會員聯展於桃園十一份美術館登場

網購洋裝「超透明」！她討公道遭賣家公審　網驚：簡直是輕便雨衣

網購包裹巧遇颱風過境　她突被賣家告知「快遞無法到達」：癱瘓中

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

男子想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯　全身多處燒傷躺擔架哀號

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

一家5口陳屍苗栗偏僻農路！小孩最大才7歲　家屬趕赴現場認屍

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

單親媽睡覺「摸到成鳥」嚇醒！色鄰躺身邊噁回：我是你老公

老高喊「表現形式不一樣」否認抄襲！他再開嗆：快50歲裝什麽傻

他抓包妻子外遇「還帶小王回娘家」　釣出過來人教4招保財產

收到裸照驚嚇！她反被母指責「不檢點」⋯心理師1句話讓媽媽傻了

漫畫走出來！南韓「最美模特」降臨台灣　性感秀CG身材電暈15萬人

雨神還沒走！雷雨彈再轟1周「警戒範圍擴大」　4地區明停班停課

看太多A片「真的會影響勃起」！最美性學博士曝2關鍵

成立5年首屆《美感 · 跨域》會員聯展於桃園十一份美術館登場

網購洋裝「超透明」！她討公道遭賣家公審　網驚：簡直是輕便雨衣

網購包裹巧遇颱風過境　她突被賣家告知「快遞無法到達」：癱瘓中

特斯拉右轉擊落直行機車　右轉燈打10秒「誰肇責大？」兩派戰翻

單親媽睡覺「摸到成鳥」嚇醒！色鄰躺身邊噁回：我是你老公

勇警緝毒中槍殉職！遺孀一手養大3子女　遭吸毒兒家暴「眼球出血」

孕婦擔心「是男醫師接生」太害羞！看Youtube自學…竟成功生2胎

水泥槽車氣壓蓋突爆噴「工人1死1傷」　28秒驚悚畫面曝光

「阿箴越南法國麵包」害422人中毒　衛生局：業者委由保險公司理賠

彰化人孔蓋冒煙「周圍停電」！居民見路燈狂閃嚇壞：要爆炸了？

老高喊「表現形式不一樣」否認抄襲！他再開嗆：快50歲裝什麽傻

南韓再爆隨機傷人竟是烏龍！BTS粉絲「地鐵突尖叫」引恐慌　7人受傷

桃園「唯一民選區長」過世！　3個月內將補選

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

雨神還沒走！雷雨彈再轟1周警戒範圍擴大

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

洋裝「超透」她討公道　反遭賣家公審

看太多A片真的會影響勃起！性學博士曝原因

9人到機場「整團護照卻沒到」！旅行社狂出包

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

罕見吉日！今天觀世音菩薩得道日　5生肖超衰快拜

Pizza改薄脆餅皮+20元他傻眼！員工解惑了

大媽台鐵上看影片！他1舉動反擊：會怕就好

雨還要下十天！周二連平地都有暴雨

收裸照驚嚇！她反被母指責「不檢點」

完全看不到女神！他批成人展「根本肥宅展」

他怨颱風禁外送不公平　貼文戰翻

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

北市貴婦開賓士碰撞　騎士無生跡

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

潘瑋柏「機場幫空姐妻狂拍」　罕同框互動超甜

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

雨神還沒走！雷雨彈再轟1周警戒範圍擴大

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

田馥甄突被20歲歌迷「當眾羞辱」　她「面子掃地」傻眼反擊了！

公務員持槍洗劫780萬　北市回應了

居民6天吞34張罰單　里長廣播痛罵檢舉達人

老高2篇聲明全消失！被抓包「半夜改內文」

奎丁「無罩逛街」胸前走光全被拍！絕美形狀外露

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面