單親媽睡覺「摸到成鳥」嚇醒！色鄰躺身邊噁回：我是你老公

▲一名二寶媽與鄰居歡慶搬家，竟險遭對方性侵。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

台北一名二寶媽獨自撫養雙胞胎，想搬到同棟大樓中更大間的房間，碰巧住2樓的李姓男子表示不續租，雙方遂相約與房東簽約，並於結束後到KTV飲酒歡慶搬家。沒想到，李男竟趁女方喝醉後、偷偷溜進她家脫下褲子意圖性侵，所幸被害人剛好驚醒，舉手碰到李男生殖器，立即大聲斥責，這才逃過一劫。

判決書指出，李男於民國109年7月間，利用居住於臺北市中山區某大樓11之女子因其小孩日漸成長，居住空間不足，擬更換租屋地點，透過李姓管理員找尋是否有合適房屋要出租之際，旋即透過李男告知女方其不續租原向楊男所承租之2樓房屋，被害人即於同年7月18日晚間在李男陪同下，與楊男簽訂房屋租賃契約。

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李男為慶祝被害人簽約完成，即於簽約後一起至卡拉OK飲宴，其知悉女方小孩因參加夏令營不在家中，且見她因飲酒後其精神已達不能或不知抗拒之狀態，竟基於乘機性交之犯意，持鑰匙開門進入對方臥室，隨即躺在她身旁，並褪下2人之外褲與內褲意圖性侵；此時被害人剛好甦醒，手並觸及李男裸露之下體生殖器官時，迅即大聲質問並斥責，李男因此罷手而未遂。

李男辯稱，自己從未進去被害人住處，也沒有要為乘機性交之事，當時女方並未喝醉仍是清醒，最後也是自己找鑰匙出來開門，且住處尚有其兩個兒子在家。當事人證稱，她當時醒來發現身邊有人，原以為是孩子，用手摸了一下發現是成年男性，且沒有穿褲子，立即質問「你是誰？」對方則回應，「我是你老公」。

台北地院審酌，被告為逞一己私慾，進入被害人住處利用其不知抗拒之際著手為性交行為而不遂，罔顧性自主權，造成對方身心受創，嚴重破壞對他人之信任關係，所為自應予非難；又考量被告始終否認犯行，且對事實經過反覆其詞，迄今尚未和解並獲得其諒解，依乘機性交未遂罪判處有期徒刑4年；可上訴。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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