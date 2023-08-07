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孕婦擔心「是男醫師接生」太害羞！看YouTube自學…竟成功生2胎

▲▼孕婦,博愛座,懷孕,公車,大肚子,讓座（圖／記者姜國輝攝）

▲印度一名孕婦因個性保守，不願給男醫師接生，因此上網自學並生下2胎。（示意圖，非本文當事人／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

生小孩是一件辛苦且充滿危險的事情，因此特別需要由專業人士協助。不過，馬來西亞一名媽媽因擔心生產時是由男醫師接生，竟選擇「上網看YouTube自學」，還成功生下2胎，令人難以置信。

根據馬來西亞媒體《Kosmo！》報導，40歲的人妻諾艾西雅（Nur Asiah）近日剛迎來第二個孩子出生，但有別於一般人是到醫院生產，觀念保守的她因擔心接生醫師是男性，於是選擇看YouTube自學分娩方式，並透過線上接生婆指導，在家將孩子生下來。

諾艾西雅還表示，她並不相信現代醫學，為了避免分娩時產生併發症，她並未使用任何現代藥物， 2名孩子出生後也都未接種任何疫苗，她認為此舉恐會造成孩子患上濕疹等疾病，就連生產前她也只到過私人診所產檢2次。諾艾西雅透露，自己在生產時還有丈夫和家人在一旁協助，因此2胎都是順利在家生產。

事實上，自行生產包含一定風險，印度城鎮波內里（Ponneri）過去就曾有一對年輕情侶為了隱瞞家人，決定從YouTube自學，並選在人煙稀少的農場進行接生，不料實際情況卻與影片不同，男友發現胎兒並不是頭部先出來而是手部時，竟直接硬扯嬰兒手部，導至嬰兒手臂直接被拉斷，女友也因此大量出血，不得不送往醫院急救，但胎兒最終還是不幸死亡。

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