水泥槽車氣壓蓋突爆噴「工人1死1傷」　28秒驚悚畫面曝光

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭縣蘇澳鎮一間水泥工廠2日發生1死1傷工安事故，網路上曝光的影片可以看見，當時2位工人爬上曳引車車頂，嘗試打開故障的裝卸蓋氣閥卡榫，不料下1秒氣壓蓋突然不明原因彈起，導致2人瞬間遭受強大氣壓衝擊，其中1人因此頭部重創，送醫後傷重不治。

▲蘇澳水泥廠工安意外！工人墜地1死1傷。（圖／記者游芳男翻攝）



宜蘭縣蘇澳警方5日說明案情，事件發生在2日中午12點30分，36歲馮姓工人駕駛水泥貨運曳引車在蘇澳某工廠準備載貨，由於槽車車頂裝卸蓋的氣閥卡榫打不開，只好請求同事37歲簡姓男子、37歲王姓男子協助，不料2人處理過程中，氣壓蓋突然不明原因彈起，造成1死1傷意外。

▲簡姓、王姓工人遭強烈氣壓衝擊，造成1死1傷。（圖／翻攝自記者爆料網）

網路上曝光的影片可以看見，當時簡姓、王姓工人正在槽車的車頂上，嘗試拉開故障的氣閥卡榫，不料下一秒氣壓蓋突然彈開，槽車瞬間噴出大量煙塵，2人因此遭到強烈氣壓衝擊，其中1人被噴飛後重摔在槽車上，另一人則疑似摔落在地面上。

蘇澳派出所長吳大晉表示，事故造成簡男的頭部受創，經送往羅東博愛醫院搶救仍宣告不治，另一位王男則無明顯外傷，送往羅東聖母醫院救治後沒有大礙，詳細事故發生原因待進一步釐清。